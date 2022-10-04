Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker taktiği! Masasındaki ayrıntılara dikkat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akam randevu verip, "Bugün meclis'e başörtü tartışmalarını tarihe karıştıracak yasa teklifi" vereceklerini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda masasının üzerine koyduklarıyla de mesaj vermeye çalışması dikkat çekti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Twitter hesabından yayınladığı videodaki ayrıntı dikkat çekti. Sedat Peker'in videolarında kullandığı taktiğe başvuran Kılıçdaroğlu'nun masasına iki şeyi özenle yerleştirdiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü meselesini geride bırakmanın zamanı geldi" diyerek Meclis'e kanun teklifi vereceklerini açıkladığı videoda masanın üzerinde Ziya Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” kitabı dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun masasındaki bir diğer ayrıntı ise koyduğu tesbihti. Dikkatli sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun masa düzenini Sedat Peker'den kopyaladığı yorumları yaptı.

Peker de çektiği videolara masasına yerleştirdiği kitaplarla mesajlar vermişti. Peker'in masasına yerleştirdiği kitaplar onbinlerce satış yapmıştı.