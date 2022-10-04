Reytingler çakıldı Mahkum dizisi için çanlar çalıyor! FOX erken final için karar verecek

FOX TV'nin sevilen ve iddialı dizileri arasında olan Mahkum, geçtiğimiz haftalarda 2. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. 1. sezonu ile reyting listelerini kasıp kavuran, rakiplerine nal toplatan dizi 2. sezonunda maalesef sınıfta kaldı.

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Mahkum dizisi, FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Özellikle ilk sezonu ile büyük ilgi gören dizi, daha ilk bölümden setirciyi eline geçirdi ve perşembe akşamlarına adını yazdırmayı başardı. Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan uyarlanan dizi ilk sezonu ile çok konuşulmuştu fakat 2. sezonunda bekleneni veremedi. Zirveden inmeyen dizi ilk 10'a bile giremez oldu.

Reyting listelerinde çuvalladı

Güney Kore dizisi Innocent Defendant’tan birebir uyarlanan dizinin başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna var. Oyunculukları ile alkış toplayan bu iki genç oyuncuya rağmen dizi 2. sezonu ile beklentilerin çok altında kaldı. Bunda Innocent Defendant dizisinin bir sezon olması ve sadece 18 bölüm olması çok etkili oldu. Çünkü Mahkum bu diziden birebir uyarlama olarak ekrana geliyor. Tüm hikayeyi 1. sezon bitiren Mahkum, 2. sezonu ile bambaşka bir senaryo ile seyirci karşısına geçti. Birçok oyuncunun ilk sezonda kaldığı diziye yeni gelenler ise seyirci tarafından benimsenmedi.

Rakiplerinin gerisinde kaldı

Perşembe akşamları karşısında sıkı rakipleri olan Mahkum, giderek kan kaybediyor. İlk sezonunda reyting listelerinin zirvesinden inmeyen, sosyal medyanın gündemi olan dizi 2. sezonu ile iki haneli rakamlara geriledi ve ilk 10'a bile giremedi.

Senaryosunu Uğraş Güneş’in yazdığı diziye Gökçe Eyüboğlu, Seda Türkmen, Nazlı Bulum, Mehmet Bozdoğan, Mine Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Cem Söküt ve Erdal Küçükkömürcü de etkili, güçlü ve dikkat çekici oyunculukları ve karakterleriyle katıldılar.

FOX tamam mı devam mı diyecek!

Mahkum'un bambaşka bir hikayeye dönüşen senaryosu seyirci tarafından benimsenir mi, kabul görür mü bilinmez ama İsmail Hacıoğlu'nun kusursuz oyunculuğu ve Onur Tuna ile olan harika uyumu için diziye birkaç bölüm daha şans verilir. Pek çok izleyici de kimi karakterlerden ve hikayedeki gidişattan memnun olmasa bile, oyunculuklarla izlemeye devam ediyor diziyi. Kimileri ise heyecanla yeni haftayı bekliyor ve yenilenen hikayeden de çok memnun.