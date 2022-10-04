TSK içinde '28 Şubat ruhu çağıran' skandal görüntü! Vali o gece subayları kovmuş!

TSK içinde 28 Şubat ruhunu hortlatmak isteyenlerin imza attığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun'un subay, astsubay, ve ailelerine başörtü yasağı getiren kararının ardından şimdi de Tokat'taki 30 Ağustos törenlerinde Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmayan rütbeli askerlerin görüntüleri ortaya çıktı. Fuat Uğur o gece neler yaşandığını yazdı.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşinin verdiği 30 Ağustos Resepsiyonunda, valinin elini sıkmadan, telefonla konuşarak önlerinden geçtiği geceye ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Fuat Uğur, Vali Numan Hatipoğlu’nun insicamı bozmadan, diğer misafirlerin de yerlerine geçmesinden sonra o subayların yanına gittiğini ve sert biçimde çıkışarak, “Siz kimsiniz de böyle bir hadsizliği Cumhurbaşkanı’nı temsil eden bir Vali’ye yapabiliyorsunuz? Bu nasıl bir cürettir. Burayı derhal terk edin” dediği duyumunu aldığını yazdı.

Kovma anının görüntüleri var ama...

“Bunu anlatan bir ünlü televizyonun yurt haberleri şefi ve Valilik kamera kayıtlarında Vali’nin subayların yanına gidip azarladığı görüntülerin olduğunu söylüyor. Tokat’taki muhabiri bu görüntüleri alamamış ama izlemiş” diyen Uğur devamında da ismini açıklamadığı bir Tokat milletvekilinden edindiği şu bilgileri aktardı:

Medyaya sızmadan önce biliyorduk

“Vali’yi hassas, kibar ve saygılı bir insan olarak tanımlıyor ama diğer bürokratlarla iletişimine dair birtakım problemlerin de kulağına çalındığını ifade ediyor. Vali hakkında ‘Fazla mesafeli, dediklerini dikte ettirme konusunda sert’ diye nitelemeler de var dediğine göre."

'Söylemişse iyi etmiş ama olsaydı duyardım'

"Ama aynı Milletvekili, olayın ana akım medyaya sızmadan önce de durumu bildiklerini, tüm Tokat’ta konuşulduğunu belirterek ‘Vali el sıkmama hadsizliğinin ardından subayların yanına gidip bu sözleri söyledi mi bilmiyorum. Söylemişse iyi etmiş ama olsaydı duyardım. Yine de bir marj bırakayım tabii’ dedi.”

Bakanlık bir aydır bu olanları biliyordu

Uğur, “Başından beri bu hadsizlikten Millî Savunma Bakanlığı’nın habersiz olduğunu düşünmüyorum” görüşünü ifade etti.