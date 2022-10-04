AK Parti'den tüm Türkiye'ye çağrı! Erdoğan açıklayacak herkesi ekran başına bekliyoruz

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi! AK Parti 'Herkesi ekran başına bekliyoruz' mesajıyla duyurdu...

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Çelik mesajında "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadelerine yer verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacağını duyurdu. İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar...

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.