BIST 3.392
DOLAR 18,55
EURO 18,32
ALTIN 1.015,46
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den tüm Türkiye'ye çağrı! Erdoğan açıklayacak herkesi ekran başına bekliyoruz

AK Parti'den tüm Türkiye'ye çağrı! Erdoğan açıklayacak herkesi ekran başına bekliyoruz

Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi! AK Parti 'Herkesi ekran başına bekliyoruz' mesajıyla duyurdu...

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Çelik mesajında "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık" ifadelerine yer verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacağını duyurdu. İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar...

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.

ÖNCEKİ HABERLER
TSK içinde '28 Şubat ruhu çağıran' skandal görüntü! Vali o gece subayları kovmuş!
TSK içinde '28 Şubat ruhu çağıran' skandal görüntü! Vali o gece subayları kovmuş!
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
İngiliz hükümeti U dönüşü yaptı isyan sonrası teslim oldular
İngiliz hükümeti U dönüşü yaptı isyan sonrası teslim oldular
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker taktiği! Masasındaki ayrıntılara dikkat
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker taktiği! Masasındaki ayrıntılara dikkat
İsveç devlet televizyonunda skandal Erdoğan yayını! Canlı yayında cumhurbaşkanına hakaretler ettiler
İsveç devlet televizyonunda skandal Erdoğan yayını! Canlı yayında cumhurbaşkanına hakaretler ettiler
İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı! 31 kaçak göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 143 düzensiz göçmen kurtarıldı! 31 kaçak göçmen yakalandı
Ukraynalıların yüzde 83'ü NATO'ya katılmak istiyor
Ukraynalıların yüzde 83'ü NATO'ya katılmak istiyor
Kılıçdaroğlu, ilkokulda başörtüsü olmasına da karşı çıkmıştı
Kılıçdaroğlu, ilkokulda başörtüsü olmasına da karşı çıkmıştı
Deniz Uğur Reha Muhtar ile evlendi mi? Herkes Deniz Uğur'u eski eşi sanıyor ama işin aslı çok başka
Deniz Uğur Reha Muhtar ile evlendi mi? Herkes Deniz Uğur'u eski eşi sanıyor ama işin aslı çok başka
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi