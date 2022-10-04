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İki şehirde operasyonu duyurdu! Bakan Soylu: 303 sokak satıcısı gözaltına alındı

İki şehirde operasyonu duyurdu! Bakan Soylu: 303 sokak satıcısı gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana ve Samsun'da bu sabah narkotik operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Soylu, iki ayrı şehirdeki operasyonlarda 303 sokak satıcısının gözaltına alındığını paylaştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana ve Samsun'da eş zamanlı olarak düzenlenen narkotik operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, operasyonda Adana'da 211, Samsun'da 92 sokak satıcısının gözaltına alındığını açıkladı

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Narkotik ve diğer birimler sabah 05:00 itibariyle "kökünü kurutma" operasyonu gerçekleştirildi. Adana’da 211, Samsun’da 92 sokak satıcısı gözaltına alındı.

Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko kafeler açılmaktadır. ABD'de daha ileri gidilmektedir. 

Bu mücadelede birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza, özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. İnanıyorum ki bu belayı da Türkiye'de ortadan kaldıracak, en alt seviyeye indirecek, gençlerimizi bu beladan kurtaracağız. 

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