Yasak Elma'ya bomba transfer o isim geri dönüyor!

FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk sezonlarında yer alan ünlü oyuncu Sevda Erginci, tekrar Yasak Elma izleyicisiyle buluşacak. Zeynep karakterine hayat veren Sevda Erginci'nin gelişiyle birlikte Yasak Elma'da dengelerin değişeceği öngörülüyor.

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6 sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen FOX ekranlarının başarılı dizisi Yasak Elma'da flaş bir gelişme yaşandı. Yurt dışında da izleyici kitlesine sahip olan dizinin ilk sezonlarında Zeynep rolünde karşımıza çıkan Sevda Erginci projeye geri dönüyor. Bu müjdeli haber dizinin takipçileri arasında şimdiden sevinçle karşılandı.

Senaryo gereği diziye veda etti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Yıldız’ın ablası Zeynep rolüne hayat veren Erginci, Alihan’a hayat veren Onur Tuna’yla beraber senaryo gereği evlenip yurt dışına yerleşmişti.

Başka biriyle evlilik yapmış olarak dönecek

İddiaya göre, Zeynep Yasak Elma'ya boşanmış ve başka biriyle evlilik yapmış olarak dönecek. Ancak Zeynep’in dizide uzun soluklu kalmayacağı, konuk olacağı öğrenildi.

Sevda Erginci kimdir?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur.

Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıktı. İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama ile yaşadı. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalıştı. Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat verdi. Burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni topladı. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Burada da köylü kızını canlandıran Erginci bir kez daha sevenlerine ters köşe yaptı.

Sevda Erginci'nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma'da hayat verdiği Zeynep oldu. Erginci Uyanış Büyük Selçuklu şimdilerde Turna karakterine hayat verdi.

Sevda Erginci'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2021 - Uyanış Büyük Selçuklu - Turna

2019 – Sevgili Geçmiş (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ver Elini Aşk (Ayperi) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Sevda) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Nazlı) (Sinema Filmi)

2013 – 2014 – Karagül (Ayşe) (TV Dizisi)

2012 – Veda (Lamia) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Ayşe) (TV Dizisi)