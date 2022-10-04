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Araç sahipleri dikkat! İndirim bekleniyordu... Benzin ve motorine kallavi zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim bekleniyordu... Benzin ve motorine kallavi zam geliyor

Milyonlarca araç sahibini bekleyen flaş haber az önce geldi. 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor. 4 Ekim 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Başta benzin ve mazot fiyatı (motorin) olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları yeni haftada sert yükseldi. OPEC ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefikleri (OPEC+), Kasım ayı üretim kotalarına son şeklini vermek üzere Çarşamba günü OPEC'in Viyana'daki merkezinde bir araya gelecek.

Bloomberg, düşen petrol fiyatları ve şiddetli piyasa oynaklığı karşısında grubun, üretimi günde 1 milyon varilden fazla azaltma olasılığını değerlendireceğini bildirdi. Bu büyüklükte bir üretim kesintisi kararı çıkması durumunda pandemiden bu yana en büyük kesinti gerçekleştirilmiş olacak.

Fiyatlar yeniden yükselişte

Tüm dikkatler toplantıya çevrilmişken üretim kesintisinin beklentilerden daha büyük olacağına ilişkin haberler petrol fiyatlarını sıçrattı. ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni haftaya yüzde 3 yükselişle başladı. İlk işlemlerde ABD ham petrolü 81, Brent petrol de 87 doların üzerini test etti.

Çarşamba günü zam geliyor

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.25 liradan satılıyor

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