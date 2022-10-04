Asgari ücret 4800 liraya, emekli maaşı 2990 liraya düştü! Enflasyon Temmuz maaş zamlarını eritti

TÜİK'in açıkladığı enflasyon eylülde ayında coştu, temmuzda yapılan ücret zammının tamamı buhar oldu. En düşük memur maaşının alım gücü temmuz ayından bu yana TÜİK enflasyonuna göre 557 TL, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamalarına göre bin 234 TL eridi. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü eylül sonunda 4 bin 698 liraya, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 2 bin 990 liraya düştü.