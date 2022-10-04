Asgari ücret 4800 liraya, emekli maaşı 2990 liraya düştü! Enflasyon Temmuz maaş zamlarını eritti
TÜİK dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarında enflasyon yüzde 7’yi aştı. Temmuzda 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü 3 ayda 802 lira eridi ve 4 bin 698 liraya düştü. 3500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü 2 bin 990 liraya indi.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon eylülde ayında coştu, temmuzda yapılan ücret zammının tamamı buhar oldu. En düşük memur maaşının alım gücü temmuz ayından bu yana TÜİK enflasyonuna göre 557 TL, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) hesaplamalarına göre bin 234 TL eridi. Temmuz başında 5 bin 500 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü eylül sonunda 4 bin 698 liraya, en düşük emekli aylığı da 3 bin 500 liradan 2 bin 990 liraya düştü.
Üç aylık enflasyon yüzde 7 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuzda yüzde 2.37, ağustosta yüzde 1.46 artan Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 3.08 yükseldiğini hesapladı. Böylece TÜİK'in resmi hesaplarına göre yılın ikinci yarısında yapılan maaş zamlarının ardından geçen ilk 3 aylık dönemde TÜFE artışı yüzde 7.05'e ulaştı. Halkın yaşadığı hayat pahalılığını gerçeğe daha yakın hesapladığı belirtilen ENAG ise enflasyonun eylülde yüzde 5.30 arttığını, 3 aylık enflasyon artışının da yüzde 17.07'ye ulaştığını belirledi.
En düşük memur maaşı kaç lira eridi?
En düşük dereceli memurun ocak ayında 5 bin 972 lira olan maaşı temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte 8 bin 462 liraya çıkmıştı. Bu memurun alım gücü eylül sonunda TÜİK'e göre 557 TL, ENAG hesabıyla bin 234 TL eridi.
Öğretmen maaşında kayıp bin 379 TL
Öğretmenin kaybı bin 376 TL'ye, polis memurunun alım gücü kaybı bin 800 liraya ulaştı. Profesörün temmuzda 21 bin liraya çıkan maaşında 3 bin 64 liralık erime yaşandı.