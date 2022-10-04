Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.