AK Parti kulislerinde 'Kılıçdaroğlu' değerlendirmesi: Siyaseten intiharı olur

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak bilmecesi henüz çözülmezken AK Parti kulislerinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde duruldu. AK Parti kaynaklarının "Kılıçdaroğlu aday olmazsa, siyaseten intiharı olur" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

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6'lı masa geçtiğimiz günlerde toplantı sonrası yaptıkları ortak açıklamada 'Gösterdiğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır' ifadelerini kullanmıştı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmazken AK Parti kulislerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili 'Aday olmazsa, siyaseten intiharı olur' denildiği öğrenildi.

"Adaylığını bekliyoruz"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın “Kılıçdaroğlu’nun adaylığını bekliyoruz” sözleri başkent kulislerini hareketlendirdi.

"O koltukta oturamayacağının farkında"

“Kılıçdaroğlu aday olmazsa, siyaseten intiharı” olur değerlendirmesi yapan AK Parti kaynakları “Kılıçdaroğlu, parti içinden aday gösterilen başka bir ismin kazanması durumunda o koltukta oturamayacağının farkında” açıklamasında bulundu.

"Demirtaş'ın her mesajını tatbik ediyorlar"

Altılı masanın toplam oy oranın yüzde 35’lerde seyrettiğini kaydeden parti kaynakları, “CHP ve İyi Parti, HDP olmaksızın kazanamayacaklarının farkında. O sebeple Demirtaş’ın içeriden gönderdiği her mesajı tatbik ediyorlar” dedi.