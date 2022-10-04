Haluk Levent hayatının şokunu yaşadı: 'Bunlar net çete' diyerek Twitter'a seslendi!

Haluk Levent'in yaklaşık 5 yıl önce platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap"ın sosyal medya hesabı çalındı. "Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu" diyerek yaşanılan duruma isyan eden ünlü şarkıcı, "Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete" diyerek Twitter'a seslenmeyi de ihmal etmedi.

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Haluk Levent başkanı olduğı AHBAP Derneği'nin sosyal medya hesabının çalındığını duyurdu. 'Bunlar net çete' diyerek' Twitter'a seslenen ünlü şarkıcı, hackerların sayfayı hacklendiğini ve hesabı geri vermek için fidye istediklerini açıkladı. Hayatının şokunu yaşayan Levent, paylaşımlarıyla olayın perde arkasını takipçileriyle paylaştı.

"Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu"

AHBAP Derneği'nin sosyal medya hesabının çalındığınu duyuran Haluk Levent, Twitter'da yaptığı paylaşımda; "Vay arkadaş! Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. AHBAP sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar, neden çalar?" dedi.

"Hesabı geri vermek için 25 bin TL istiyorlar"

AHBAP hesabının çalınmasına isyan eden ünlü şarkıcı Twitter yetkililerine de seslenmeyi ihmal etmedi. Haluk Levent yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler. Ve biz Ahbaplar'dan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen.

"Ben veririm parasını ama bunlar net çete"

"Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete"

Ahbap ne zaman kuruldu, Ahbab neler yapar?

Haluk Levent'in yaklaşık 5 yıl önce (2017) platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir. Bunun yanında Ahbap toplumdaki her türlü soruna sürdürülebilir çözümler arayan bir iş birliği hareketi olarak tanımlanmaktadır.

Haluk Levent kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Haluk Levent 26 Kasım 1968, Yüreğir, Adana'da dünyaya geldi. 53 yaşındaki ünlü şarkıcı Dokuz kardeşin sekizincisidir ve daha önce ailesinin Nusayri olduğunu fakat Arap olmadıklarını ifade etmektedir.

Haluk Levent'in Albümleri

Solo albümler

Yollarda / Bu Ateş Sönmez (Prestij Müzik) (1993)

Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)

Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)

Mektup (Prestij Müzik) (1997)

Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)

Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)

Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)

Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)

Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)

Aç Pencereni Beliss-Seyhan Müzik) (2004)

Annemin Türküleri (DMC) (2005)

Akşam Üstü Modd Müzik-Ozan Video) (2006)

Karagöz ve Hacivat Modd Müzik) (2010)

Trilogyy (Süper Müzik Yapım) (2010)

Dostane (DNK Müzik) (2014)

Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)

Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)

Konuk Sanatçı Olarak Katıldığı Albümler

Esra Kahraman - Parantez (2005) - Nereye Saklarsın

Mehmet Tokat - İnadına Seveceğim (2006) - Tükendi Sevdam