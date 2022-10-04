ABD'ye giden gidene şimdi de Yasemin Hadivent yolcu! Market fişi paylaşmasa bari

Erdem Baş ve Meltem Cumbul gibi ünlü oyuncuların ardından bir isim daha ABD'ye taşınma kararı aldı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle göz dolduran Yasemin Hadivent de ABD'ye taşınıyor. Bu kararı zor aldığını söyleyen ünlü oyuncu, "Çok özleyeceğimi biliyorum. Ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil" dedi.

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ABD'ye taşınacağını açıklayan Meltem Cumbul'un ardından, Green Card çekilişini kazanan ünlü oyuncu Erdem Baş da ABD'ye taşınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlüler furyasına yeni bir isim daha dahil oldu. 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Arka Sıradakiler' ve 'Sevda Çiçeği' gibi dizilerde boy gösteren güzel oyuncu Yasemin Hadivent, ABD'ye taşınacağını açıkladı.

"Bu kararı almak kolay olmadı"

Rol aldığı "Gizemli Ada Mençuna" filminin çekimlerini geçtiğimiz hafta tamamlayan 40 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kararı vermenin kolay olmadığını ifade etti.

"En kısa zamanda dönmek umuduyla gidiyorum"

Ünlü oyuncu, "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir. Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil. Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum." dedi.

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent, 6 Haziran 1982 yılında Sofya Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Annesi Bulgaristan Türklerinden babası İran Azerilerindendir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır. Türkiye'nin Yıldızları adlı oyunculuk yarışmasında birinci olan Yasemin Hadivent, oyunculuk kariyerine 2003 yılında Rabia adlı dizide canlandırdığı Rum kızı Aliki rolü adım atmıştır. Yasemin Hadivent şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Fadime karakterine yaşam vermektedir. Yasemin Hadivent, 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.

Yasemin Hadivent'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Fadime) (TV Dizisi)

2016 – Melek İle Serhat (TV Dizisi)

2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Şehnaz) (TV Dizisi)

2010 – Arka Sıradakiler (Sevda) (TV Dizisi)

2008 – Avrupa Yakası (Davetli Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Düş ve Gerçek (Düş) (TV Dizisi)

2006 – Sevda Çiçeği (Leyla) (TV Dizisi) 2006 – Selena (Kedi Kız) (TV Dizisi)

2005 – Deli Duran (Prenses Alımlılık) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Hemşire) (TV Dizisi)

2003 – Rabia (Rum kızı Aliki) (TV Dizisi)