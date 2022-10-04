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AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili CHP'ye katıldı! Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

AK Parti kurucu üyesi ve eski milletvekili CHP'ye katıldı! Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

AK Parti'nin kurucu üyelerinden 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç, CHP'ye katıldı. Öztunç'a CHP rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan 22. dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'a rozetini taktı. CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kurulan "Doğu Masası"nın çalışmaları sonucu partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.

Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç'un CHP'ye katıldığı bildirildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında kabul ettiği Öztunç'a rozetini taktı.

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