Bakan Derya Yanık'tan destek ödemesi müjdesi! "İlk kez olacak" diyerek duyurdu

Bakan Yanık'tan destek ödemesi müjdesi geldi. Yanık 'ilk kez olacak' dedi ve ödemelerin bu ayın ikinci haftasında başlayacağını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Detay da aktaran Yanık şöyle devam etti: "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli."