Bakan Derya Yanık'tan destek ödemesi müjdesi! "İlk kez olacak" diyerek duyurdu
Bakan Yanık'tan destek ödemesi müjdesi geldi. Yanık 'ilk kez olacak' dedi ve ödemelerin bu ayın ikinci haftasında başlayacağını bildirdi.Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Detay da aktaran Yanık şöyle devam etti: "Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli."
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