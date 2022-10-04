Ajda Pekkan önce Kuruçeşme'yi sonra sosyal medyayı salladı: "Vücut genç kız gibi ya maşallah"

Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz akşam kuruçeşme'de sahne aldı. Dillere pelesenk olan şarkılarının seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan 76 yaşındaki ünlü şarkıcının konserde 3 kostüm değiştirmesi dikkat çekerken, Instagram hesabından paylaştığı sahne kostümleri sosyal medyayı salldı.

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Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan ilerleyen yaşına rağmen, fit vücudu, cesur sahne kıyafetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam kuruçeşme'de konser veren ünlü şarkıcı'nın sahnede 3 kostüm değişirmesi dikkat çekerken, seslendirdiği hit olan şarkılarıyla da hayranlarının kulaklarının pasını sildi. 76 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından konserde çekilen kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Ajda Pekkan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ajda Pekkan kendine hayran bıraktı

Süperstar Ajda Pekkan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde sevenlerine müzik şöleni yaşattı. Sahneye çıkış yaparken giydiği pelerinini, şarkısını söylemeye başladığında çıkartan Ajda Pekkan; sarı deri detaylı üstü ve dizine kadar aynı renkte püsküllü ayakkabısı, gold şortu ve kahverengi gladyatör kemerinden oluşan kıyafetiyle izleyicileri kendine hayran bıraktı.



"Burada sizlerle gökyüzüne, Nirvana’ya ulaşıyorum"

Ajda Pekkan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde en sevilen hit parçalarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevenleri ile duygu ve düşüncelerini paylaşan ünlü şarkıcı, "Tek mutlu olduğum yer burası, sizinle beraber olmak! Çalıştığım zaman yoruluyorum ama karşılığını sizlerle beraber alıyorum" dedi.

Sözlerine, "Şov olarak gözlerinize hitap etmek istiyorum. Burada sizlerle gökyüzüne, Nirvana’ya ulaşıyorum" diyerek devam eden 76 yaşındaki Süperstar, "Burayı çok benimsedik. Normal konserlerde böyle giyinmiyorum fakat burası bizim konsept sahnemiz ve bu sahnemizi sizinle paylaşmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Dostları yalnız bırakmadı



Pekkan'ı izleyenler arasında Onur Büyüktopçu, Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma, Tuğçe Tayfur, Nilgün Belgün, İbrahim Kutluay, Edwina Sponza, Erkan Özerman da vardı.

Ajda Pekkan önce Kuruçeşme'yi sonra sosyal medyayı salladı

Kuruçeşme'yi verdiği konser ile sallayan Ajda Pekkan, paylaştığı sahne kostümleriyle de sosyal medyayı salldı. Ünlü şarkıcı tek konser 3 kostüm değiştirerek tüm dikkatleri üzerine çekerken, sahnede çekilen karaleri takipçileriyle de paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımın altına Süperstar'ın takipçileri, "Çuvalda giysen eşofmanda giysen çok yakışıyor", "Vücud genç kız gibi ya maşallah", "20 yaşındakilerden daha iyi fiziğiniz var", "Harikasın her zaman ki gibi" yorumlarda bulundular.