Erdoğan'ın oyu gerçekten yükseldi mi Sevilay Yılman 'durum bu kadar net' deyip açıkladı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, son dönemde anketlerde yükselişe geçen AK Parti'yi kaleme aldı. Sempatizanlar olarak tanımlanan kitlenin büyük bir kısmının AK Parti iktidarına keseceği cezayı ötelemeye karar verdiğini yazan Yılman, nedenlerini açıkladı.

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Birçok araştırma şirketinin yaptığı son anketlere göre Erdoğan’ın ve AK Parti’nin oyu yükselişe geçti.

Yüksek enflasyona rağmen hükümetin aldığı bir dizi uygulamaların seçmen nezdinde karşılığını bulduğu şeklinde yorumlayanlar da oldu.

Siyasette değişen tabloyu Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Erdoğan’ın oyu gerçekten yükselişte mi?" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Şimdilik cezayı öteledi"

Yılman, "Sempatizanlar olarak tanımlanan kitlenin büyük kısmı AK Parti iktidarına ceza kesme niyeti ile bir süredir kenara çekilmişti. İşte o seçmenin bir kısmı şimdilik cezayı ötelemeye karar verdi." ifadelerini kullandı.

Borçların silinmesi, asgari ücretlilere zamlar, EYT, konut hamlesi

Yılman, hayat pahalılığı, sığınmacı sorunu yüksek enflasyon ve işsizliğin bitmediğine dikkat çekti. "O halde küskün seçmeni, rotasını neden yeniden Erdoğan’ın limanına kırdı?" diye soran Yılman cevabını da böyle verdi:

"Çünkü bakındı biraz. Seyretti siyasi tabloyu ve sonunda mevcutlar arasında “güvenli” görebildiği tek limanın yine Erdoğan’ın limanı olduğuna kanaat getirdi.

İçeride sıkıntı büyük olabilir ama dünyada hala esip gürleyen bir lider Erdoğan. Karizma stabil yani. E bir de asgari ücrete, emeklilere, çalışanlara enflasyonu nispeten karşılayacak zamlar... Üniversitelinin KYK borçlarının silinmesi... 2.000 TL'ye kadar olan icra borçlarının silinmesi... Toplu konut atağı ve EYT çalışmaları vesaire...

Kafasını bir o yana çevirdi. Bir bu yana ve sonunda da hani bir klişe sloganları var ya;

"Yaparsa yine AK Parti yapar..."

Aynen böyle olduğuna inandı ve döndü eski mahallesine... Aslında kısa bir süre evveline kadar öyle bir psikolojiye sahipti ki bu kitle. Sorulduğunda kararsız hanesine yazdırıyordu kendisini ama muhalefete meyli çok yüksekti. Bu defa gerçekten bir şans verebilirdi. Ancak o şans vermeyi düşündüğü muhalefet son zamanlarda öyle bir görüntü vermeye başladı ki...

"Masadan çatır çutur sesler duyuldu"

Dönüşümü sağlayacağız iddiasıyla aylardır toplandıkları masadan öyle çatır, çutur sesler duyuldu ki... Haklı olarak; “Bunlar iktidara gelmeden birbirini yiyor. İktidara geldiklerinde kim bilir ne olur?” endişesi ve paniğiyle en iyi bildiği limana geri döndü. Durum bu kadar net!"