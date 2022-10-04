Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yeni işi belli oldu! Aylık maaşı dudak uçuklattı
Futbol hakemliği kariyerine nokta koyan 45 yaşındaki dünyaca ünlü futbol hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yeni işi belli oldu. Çakar'ın aylık maaşı ise asgari ücretin tam 18 katı olacak...
Ağustos ayında hakemliği bırakan Türk futbolunun FİFA kokartlı ve Dünya Kupası tecrübeli hakemlerinden Cüneyt Çakır'ın yeni işi belli oldu. Cüneyt çakır, futboldan ve hakemlikten kapamayacak. Alacağı aylık maaş ise 5.500 TL olan asgari ücretin 18 katından fazla olacak.
Sabah'ın haberine göre; 45 yaşındaki Çakır'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla hakem hocası olduğu öğrenildi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada Çakır'ın yurt dışından birçok teklif almasına karşın gitmediğini ve Türk hakemliğine hizmet etmek istediğini ifade etmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakem eğitmeni olan Çakır'ın aylık maaş olarak 100 bin TL alacağı öğrenildi.