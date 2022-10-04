Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yeni işi belli oldu! Aylık maaşı dudak uçuklattı

Ağustos ayında hakemliği bırakan Türk futbolunun FİFA kokartlı ve Dünya Kupası tecrübeli hakemlerinden Cüneyt Çakır'ın yeni işi belli oldu. Cüneyt çakır, futboldan ve hakemlikten kapamayacak. Alacağı aylık maaş ise 5.500 TL olan asgari ücretin 18 katından fazla olacak.