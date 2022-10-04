Esra Ezmeci'ye gelen itiraf yine kan dondurdu! Annemle kocamın...

Psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından kendisine gelen soruları sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Ezmeci'ye takipçilerinden gelen sorulan okuyanları her seferinde şaşkına çeviriyor. Son olarak Ezmeci'ye bir takipçisinin annesiyle kocasının aşk dolu mesajlarını yakaladığını itiraf etmesi gündem oldu.

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Sosyal medyada özellikle takipçilerinden gelen itirafları yayınlamasıyla büyük bir üne kavuşan psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, dün akşam gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliğiyle yine ağızları açıkta bıraktı. Şimdilerde FOX ekranlarında program sunan Ezmeci'ye gelen itiraflarda yine çarpık ilişkiler vardı.

Babamın erkek sevgilisi...

Ezmeci'nin bir kadın takipçisi babasının bir erkek sevgilisi olduğunu ifade ederken, annesinin de durumdan haberdar olduğunu fakat ailesi duyacak, erkek kardeşleri üzülecek diye konuyu uzatmadığını söyledi.

"Bu şekilde evlilik sürmez"

Esra Ezmeci'nin takipçisine cevabı ise şu şekilde oldu: "Bu şekilde bir evliliği sürdürmek anneniz için kolay değil. Başka bir neden ileri sürerek ayrılmayı öne sürebilir."

Evli erkeğe annesi banyo yaptırıyor

Kocası banyo yaparken annesinin sürekli duşa girdiğinden şikayet eden kadının isyanı da dikkat çekti. Esra Ezmeci, 'Evli bir erkeğin bu durumlarına artık eşi yardımcı olmalı. En doğrusu bu' dedi.

Annesiyle eşinin ilişkisini yakalayan kadın

Esra Ezmeci'ye gelen yorumların ilginçliği şaşırtmaya devam ediyor. Annesi ile kocasının arasındaki ilişkiyi yakalayan kadın, babasının durumu öğrenmesinden korkuyor.

"Bir an önce yüzleşin"

'Bunu babama nasıl söylerim?' diyen kadına cevap veren Ezmeci yanıtında 'Burada öncelikle hem eşinizle hem annenizle yüzleşmeniz gerekiyor. Onların bu durumu babanıza anlatmaları daha doğru' dedi.

'Bana çiçek almayan eşim eltime almış'

Esra Ezmeci'ye soru soran kişilerden biri eşinin doğumlarda kendisine asla çiçek almadığını fakat eltisi doğum yapınca çiçek götürdüğünü söylerken kırıldığını ifade ediyor. Esra Ezmeci'nin yorumu ise şu şekilde: 'Siz de çiçeğin sizi mutlu edeceğini ve doğumda almadığınızı söyleyebilirsiniz.'

Esra Ezmeci kimdir?

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır.

Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı Süt Lekesi, Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir, Kararı Ben Veririm, Kadınlar Sıcak Erkekler Soğuk Sever ve İz Bıraktığın Kadar Varsın isimli Destek Yayınları’ndan çıkmış beş kitabı bulunmaktadır.