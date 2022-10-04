Hemen elinizle kontrol edin! Meme kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor!

Meme kanseri, kadınlarda oldukça fazla görülen ve erken teşhis edilmediğinde kötü sonuçlara yol açabilen ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Peki meme kanseri olup olmadığınızı doktora gitmeden teşhis edebileceğinizi biliyor muydunuz?

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Kadınların en çok korktukları hastalıkların başında meme kanseri geliyor. Bu durum eğer ciddiye alınmazsa, göğsün kesilmesine kadar ilerleyen seviyelere gelebiliyor. Bu sebeple erken teşhis, her hastalıkta olduğu gibi meme kanserinde de hayati önem taşıyor. Peki meme kanseri belirtileri nelerdir ve nasıl kontrol edilir?

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, kısaca tabir etmek gerekirse meme dokusunda yer alan hücre ve hücre gruplarının kontrolsüz biçimde artması ve bu artma sonrasında kanserli hücre yapılarının ortaya çıkması olarak açıklanabilir. Genellikle meme kanallarında veya süt bezlerinde görülen bu kontrolsüz artış sonucunda memede kitle ve benzeri yapılar ortaya çılar. Sonrasında hızlı şekilde artmaya devam eden kanser hücreleri genelde kendi çevrelerinde yer alan dokulara tutunarak belirli bir alanda büyümeye başlar. El ile fiziksel muayene sonucunda tespit edilebilen bu kitle, meme kanserinin akciğer, karaciğer, mide ve benzer organ kanserlerine göre çok daha kolay fark edilmesine sebep olur. Erken evrede tanı almasını ve etkin şekilde tedavisini kolay hale getirir. Bu sebeple kendi kendine meme muayenesi olarak adlandırılan bu yöntem, meme kanseri ile mücadele kapsamında oldukça önemlidir.



Meme kanseri belirtileri nelerdir

Meme kanseri uzun yıllar boyu hiçbir belirti göstermeden sinsice ilerleyebilen bir hastalık olduğu gibi hastalığın evrelerine göre farklı bulgular meydana gelebilir:

Memede kitle

Memede elle fark edilenilen kitle varlığı, meme kanserinin en önemli semptomlarından biridir. Kitle süt kanallarında veya meme dokusunda meydana gelebileceği gibi koltuk altı olarak adlandırılan aksiller bölgede de fark edilebilir. Genel olarak ağrısız seyreden bu sert lezyonlar, meme kanserinin ilk belirtilerinden biri olarak kabul edilir ve hekim kontrolü ile detaylı görüntüleme yöntemlerine başvurulması tavsiye edilir.

Meme başı akıntısı

Memede akıntı hormonal, dönemsel veya enfeksiyon gibi çeşitli durumlarla ilgili olarak ortaya çıkabilir. Akıntının miktarı, yoğunluğu, rengi ve sıklığı göz önünde bulundurularak meme kanseri ile ilişkili olup olmadığı tespit edilir. Meme kanseri ile ortaya çıkan meme başı akıntısı genellikle tek bir memeden, kanlı, spontan akıntı şeklinde olur.

Memede şekil bozukluğu

Meme dokusunda ortaya çıkan kitle genellikle hızlı şekilde büyür ve memede şekil bozukluğuna sebep olabilir. Özellikle iki meme arasındaki boyut ve şekil farklılıkları varsa, akla meme kanseri ile ilişkili kitlenin varlığı gelebilir.

Meme cildinde değişiklik

Meme yüzeyinde kalınlaşma, selülit görünümü, ülserasyon olarak adlandırılan yüzeysel yaralar, ödem ve ödeme bağlı bölgesel çukurluklar, eritematöz ya da ekzematöz biçimli farklılaşmalar ortaya çıkabilir.

Meme başında çekilme

Meydana gelen kitlenin meme dokusundaki yerleşim yerine bağlı olarak meme başında çekilme veya çukurlaşma gibi belirtiler oluşabilir. Kitle yüzeye yakın konumda ise cilt dokusunda çekilme, gerginlik, şekil bozukluğu ve yumru tarzında oluşumlar meydana gelebilir. Daha derin yerleşimli meme tümörleri ise Cooper ligamenti olarak isimlendirilen yapıya tutunur ve bu ligamentin gerilmesi ile birlikte meme başı içe doğru gider. Bu bulgu çoğunlukla hastalığın ilerleyen evrelerinde veya boyut olarak çok büyük kitlelerin varlığında meydana gelir.