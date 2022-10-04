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Atan yandı! Belediye açıkladı 65 bin lira ceza kesilecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Atan yandı! Belediye açıkladı 65 bin lira ceza kesilecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kaymakamlıktan izin alınmadan havai fişek atan kişi ve işletmelere Çevre Koruma Kanunu çerçevesinde 65 bin TL para ceza kesileceğini açıkladı.

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Büyükçekmece sahillerinde ve ilçenin bazı bölgelerinde gece saatlerinde atılan havai fişekler toplumun önemli bir bölümü tarafından tepki ile karşılanıyordu. Vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi, gelişi güzel atılan havai fişeklere karşı yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kaymakamlıktan izin alınmadan havai fişek atan kişi ve işletmelere Çevre Koruma Kanunu çerçevesinde 65 bin TL para ceza kesileceğini, havai fişek konusunda Büyükçekmece Kaymakamlığı ile koordineli bir çalışma yürütülerek toplumu rahatsız eden, tehlike arz eden ve hayvanları korkutan bu uygulamaya izin verilmeyeceğini belirtti.

Başkan Akgün, para cezasının yanı sıra ilk atışta 7 gün iş yeri kapatma cezası uygulanacağını da ifade etti.

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