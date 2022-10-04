Bodrum'da kayıp olarak aranan belediye personelinin akıbeti kötü çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde belediye personeli Tolga Yabacı kayıp olarak aranıyordu. Bugün Yabacı'dan kötü haber geldi, cansız bedeni bir gölette bulundu. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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Sazköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan Tolga Yabacı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve AKUT ekiplerince Yabacı'nın en son göründüğü bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yabacı en son önceki gece saatlerinde bir bankta otururken görülmüştü.

Sazköy'deki gölette sabah yapılan çalışmalarda Yabacı'nın cesedine ulaşıldı. Göletten çıkarılan Yabacı'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bölgeye gelen Yabacı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan, Bodrum Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.