BIST 3.409
DOLAR 18,58
EURO 18,35
ALTIN 1.019,41

Hepsi duvarın içinden çıktı! Saf altın sikkeleri Müslümanlar almasın diye gizlemiş

|
Hepsi duvarın içinden çıktı! Saf altın sikkeleri Müslümanlar almasın diye gizlemiş

İSRAİL'de arkeologların bulduğu 44 saf altın sikke görenleri şaşırttı. Altın sikkeler bir duvarın içerisine gizlenmiş haldeydi. Sahibi altınları neden oraya saklamış olabilir? Arkeologların emin oldukları bir düşüncesi var.

Hepsi duvarın içinden çıktı! Saf altın sikkeleri Müslümanlar almasın diye gizlemiş

İsrail'deki arkeologlar, bir duvarın içine gizlenmiş 7. yüzyıla ait 44 saf altın sikke bulunduğunu açıkladı. 

110
Hepsi duvarın içinden çıktı! Saf altın sikkeleri Müslümanlar almasın diye gizlemiş

Servetini gizledi

Kazı yöneticisi  Yoav Lerer, "Sahibinin, bir gün mülkünü geri almak için geri dönmeyi umarak, savaş tehdidinde servetini gizlediğini düşünüyoruz. Sikke yığınının keşfi, Bizans yönetiminin son 40 yılı boyunca Banias şehrinin ekonomisine de ışık tutabilir” diye konuştu.

210
Hepsi duvarın içinden çıktı! Saf altın sikkeleri Müslümanlar almasın diye gizlemiş

Çok daha fazlası ortaya çıktı

Diğer taraftan İsrailli yetkililer, antik kentin bir yerleşim bölgesinde yapılan kazıda altın sikkelerin yanı sıra bina kalıntıları, su kanalları ve borular, bronz sikkeler ve çok daha fazlasını ortaya çıkarıldığını aktardı.

310
Hepsi duvarın içinden çıktı! Saf altın sikkeleri Müslümanlar almasın diye gizlemiş

Çoğu Herakleios dönemine ait

İsrail Eski Eserler Kurumu'nda nümismatik (para birimi) uzmanı olan Dr. Gabriela Bijovsky, madeni paraların bir kısmının İmparator Phocas'a (MS 602-610) ancak çoğunun halefi Herakleios'a (MS 610 - 641) ait olduğunu söyledi.

410