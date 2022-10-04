Hepsi duvarın içinden çıktı! Saf altın sikkeleri Müslümanlar almasın diye gizlemiş
İSRAİL'de arkeologların bulduğu 44 saf altın sikke görenleri şaşırttı. Altın sikkeler bir duvarın içerisine gizlenmiş haldeydi. Sahibi altınları neden oraya saklamış olabilir? Arkeologların emin oldukları bir düşüncesi var.
İsrail'deki arkeologlar, bir duvarın içine gizlenmiş 7. yüzyıla ait 44 saf altın sikke bulunduğunu açıkladı.
Servetini gizledi
Kazı yöneticisi Yoav Lerer, "Sahibinin, bir gün mülkünü geri almak için geri dönmeyi umarak, savaş tehdidinde servetini gizlediğini düşünüyoruz. Sikke yığınının keşfi, Bizans yönetiminin son 40 yılı boyunca Banias şehrinin ekonomisine de ışık tutabilir” diye konuştu.
Çok daha fazlası ortaya çıktı
Diğer taraftan İsrailli yetkililer, antik kentin bir yerleşim bölgesinde yapılan kazıda altın sikkelerin yanı sıra bina kalıntıları, su kanalları ve borular, bronz sikkeler ve çok daha fazlasını ortaya çıkarıldığını aktardı.
Çoğu Herakleios dönemine ait
İsrail Eski Eserler Kurumu'nda nümismatik (para birimi) uzmanı olan Dr. Gabriela Bijovsky, madeni paraların bir kısmının İmparator Phocas'a (MS 602-610) ancak çoğunun halefi Herakleios'a (MS 610 - 641) ait olduğunu söyledi.