Hepsi duvarın içinden çıktı! Saf altın sikkeleri Müslümanlar almasın diye gizlemiş

Çok daha fazlası ortaya çıktı

Diğer taraftan İsrailli yetkililer, antik kentin bir yerleşim bölgesinde yapılan kazıda altın sikkelerin yanı sıra bina kalıntıları, su kanalları ve borular, bronz sikkeler ve çok daha fazlasını ortaya çıkarıldığını aktardı.