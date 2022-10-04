Muhteşem Yüzyıl'ın Cihangir'i büyüdü delikanlı oldu son haline bakın!

Başarısı ülke sınırlarını aşmış Türk yapımlarından olan Muhteşem Yüzyıl, 6 sezon boyunca izleyicileri görkemli bir tarihe doyurmuştu. Dizide şehzade Cihangir'e hayat veren çocuk oyuncu Aybars Kartal Özson'un son hali görenleri şaşırttı.

Abone ol

Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatı ve dönemini konu alan Muhteşem Yüzyıl bir dönemin en çok izlenen tarih dizisi olmayı başardı. Dizideki nirçok değerli oyuncunun yanı sıra çocuk oyuncuların oyunculuğu da dikkat çekiyordu. Bu isimlerden biri de kuşkusuz Şehzade Cihangir'i canlandıran Aybars Kartal Özson. Şimdilerde delikanlı olan Aybars Kartal Özhon'un son halini görenler "Zaman su gibi geçmiş..." diye düşünüyor.

Cihangir karakteriyle kendini sevdirdi

Doğuştan kambur olan Şehzade Cihangir'e can veren Özson, 2008 doğumlu. O zamanlar 4 yaşında olan küçük oyuncunun konuşması ve tatlılığı, Cihangir karakterinin ayrı bir sevilmesine yol açmıştı. İşte, küçük Şehzade Cihangir'in son hali...

Kuruluş Osman'da kariyere devam

Aybars Kartal Özson, oyunculuk kariyerine devam ediyor. Oyuncu, şu anda Kuruluş Osman dizisinde Orhan karakterine hayat veriyor.

Aybars Kartal Özson kimdir?

Ekranlarda büyüyen çocuk oyunculardan Aybars Kartal Özson, 18 Mayıs 2008 yılında dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğludur. 1 Mart 2016’ da bir kardeşi dünyaya geldi. Şu an ilkokul ikinci sınıf öğrencisi. Ailesi tarafından bir ajansa kayıt ettirildikten sonra bir reklam filminde rol aldı, ardından Bir Çocuk Sevdim isimli dizide Hasan karakterini canlandırdı. Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir’e hayat verdi. Bir röportajında oyuncu olmayı ilk başlarda istemediğini dile getiren Aybars Kartal Özson, ileride yönetmen olmak istediğini söylemişti.

Muhteşem Yüzyıl konusu ne?

Yabancılar onu "Muhteşem Süleyman" olarak tanıyor. Yavuz Sultan Selim'in oğlu, Osmanlı'nın 10. padişahı, 46 yıl süren hükümdarlığında imparatorluğunun altın çağını yaşatan Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşamı Muhteşem Yüzyıl dizisinin ana eksenini oluşturuyor.

Babası Yavuz Sultan Selim'in seferdeyken ölümü ardından, padişahlık makamını devralan I. Süleyman'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki iktidarının yanı sıra, haremdeki özel yaşamı, ailesi ve saray eşrafı ile ilişkileri de senaryonun önemli unsurları arasında yer alıyor. Osmanlı hanedanının en entrikalı valide sultanlarından olan Hürrem Sultan'ın da cariyelikten bir imparatorluğu bizzat etkileyen mertebeye yükselişi, Osmanlı'nın şatafatı ile gözler önüne seriliyor...