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Gökhan Çıra ifşaladı! Takipçisinden gelen fantezi isteği şoke etti!

Gökhan Çıra ifşaladı! Takipçisinden gelen fantezi isteği şoke etti!

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle magazin gündeminden düşmeyen Fenomen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti 2 hafta önce boşanmıştı. Selin Ciğerci'den ayrıldıktan sonra Sedef Bekiroğlu ile yeni aşka yelken açan Gökhan Çıra sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim bir takipçisinin fantezi isteğini ifşalayarak "Bu arkadaş kafayı yemiş acilen doktora götürün" dedi.

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Açıklamalarıyla, paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen  Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın 2 hafta önce boşanması olay olmuştu. Gökhan Çıra, Fenomen Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra Sedef Bekiroğlu ile yeni aşka yelken açmış, sosyal medyada paylaşımı ile aşkını ilan etmişti. Çıra bu kez de bir takipçisinden gelen mesajı ifşalayarak gündeme geldi.

Soru-Cevap yaptığına pişman oldu

Eski futbolcu ve iş insanı Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 26 yaşındaki ünlü isim Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yaptığına pişman oldu. 

"Bu arkadaş kafayı yemiş acilen doktora götürün"

Geçtiğimiz günlerde biseksüel olmadığına dair açıklamada bulunan Çıra'ya ilginç bir istek geldi. Aldığı "Bunu söylemek cesaret ister ama deneyeceğim. Ayağınla bana basmanı çok istiyorum" sorusunu ifşalayan ve şaşkınlığını gizleyemeyen Gökhan Çıra, "Bu arkadaş kafayı yemiş acilen doktora götürün" dedi. 

İşte Gökhan Çıra'nın o paylaşımı;

"Selin'i arayarak seni aldattım, boşanıyoruz dedim"

Daha önce YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Gökhan Çıra, ikinci kez boşandığı Selin Ciğerci'yle ilgili açıklamaları dikkat çekmişti. Ciğerci'yi aldattığını itiraf eden Çıra, "9 sene boyunca aldatmadım. Aldattığım gün de Selin'i arayarak seni aldattım, yarın boşanıyoruz dedim. Ben Selin'e hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Selin'e daha önce bir gün seni aldatırsam boşanırım demiştim zaten. Selin benden böyle bir şey beklemediği için yıkıldı. İnsanlar benim hep yapacağımı düşünüyordu ama yapmamıştım" ifadelerini kullanmıştı.

"Babama kendimi öldürüyorum dedim"

Ayrıldığı eşi Selin Ciğerci'ye ailesinin karşı çıktığını ve istemediğini söyleyen ünlü isim, programda sözlerine şöyle devam etmişti: "Ben anne ve babama resti çektim. Selin'in de annesi istememişti. Onlar benden daha varlıklı bir aile idi. Sonra hayat işte kimin nereye geleceği belli olmuyor. Futbolculuk yapıyordum ama benim kazandığımla onların kazandıkları arasında fark vardı. Annesi o zaman beni istemiyordu ama şimdi beni çok seviyor. Annem Selin'le evleneceğimi duyduğunda hakkını helal etmedi. Babam bana 'gelme' dediğin o zaman kendimi öldürüyorum dedim. Ailemle Selin arasında kaldığımda intiharı düşündüm. Teyzemler Selin'i takip ettikleri için seviyorlarmış. Onlar anneme anlatınca tanıştı ve sevdi" demişti.

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