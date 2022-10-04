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Beyoğlu'nda feci kaza! Yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkıştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beyoğlu'nda feci kaza! Yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkıştı

 İSTANBUL Beyoğlu'nda feci bir kaza yaşandı. Yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkışan kişi yaralandı.

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Frenlerinin tutmadığı iddia edilen içinde yolcu bulunmayan minibüs, yokuş aşağıya kayarak bir araca ve yayaya çarptı. Kazada, minibüs ile aracın arasında sıkışan kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Servis şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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