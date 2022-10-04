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Konut projelerine başvuracaklar dikkat! TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konut projelerine başvuracaklar dikkat! TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, konut projelerinden faydalanmak isteyenleri dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

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TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirtildi.  Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmıyor"

"İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu gibi işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası, '444 86 54' numaralı çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir."

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