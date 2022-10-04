Milyonların beklediği düzenleme! EYT'de sürpriz gelişme onlar da emekli olabilecek

AK Parti Genel başkan Yardımcısı ve Çalışma eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, "İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak" demişti. Buradan anlaşıldığı gibi eksikleri olan EYT'liler bunları tamamladıktan sonra sisteme girecek ve emeklilik hakkını kazanacak.