Milyonların beklediği düzenleme! EYT'de sürpriz gelişme onlar da emekli olabilecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılan çalışmada sürpriz bir gelişme de yaşandı. Yasa çıktıktan sonra şartları eksik olanlar tamamladıkları tarihte emekli olabilecekler.
Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona doğru yaklaşılırken uygulama ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Faruk Erdem yazısında detaylar aktardı:
Prim ve yılını dolduranlar öncelikli olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar o zamanki şartlarda SSK'da 5000 gün ve kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl şartıyla emekli olabiliyordu. Bu yasaya dönüldüğünde bile SSK'lılar açısından yine en az 5000 gün prim gerekiyor. Bağ-Kur'lularda ise kadınlar 7.200 erkekler 9.000 gün prim biriktirmek durumunda.
Dolayısıyla EYT yasasından yararlanmak için prim ve yıl şartını tamamlamış olmak gerekiyor.
AK Parti Genel başkan Yardımcısı ve Çalışma eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, "İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak" demişti. Buradan anlaşıldığı gibi eksikleri olan EYT'liler bunları tamamladıktan sonra sisteme girecek ve emeklilik hakkını kazanacak.