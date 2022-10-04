Görenler gözlerine inanamadı! Cinsiyet değiştiren Timsah Celil'in mini etekli pozu olay oldu!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizide Timsah Celil karakteriyle izleyici ile buluşan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme kararı ile herkesi şoke etmişti. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli adını kullanmaya başlayan Çukur'un efsane karakteri Timsah Celil sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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Çukur dizisinde Timsah Celil karakterine hayat veren ve hafızalara kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ın cinsiyet değiştirerek kadın olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli adını kullanan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettirmeyi başarmış durumda. Daha önce bikinili pozu ile gündeme gelen Bendeli'nin bu kez de mini etekli pozu olay oldu.

Paylaşımlarıyla gündeme geliyor

Show TV'de yayınlandığı dönemde ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur'da yer alan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Timsah Celil karakteriyle ününe ün katmıştı. Dizide sert tavırları ve renkli karakteri dikkat çeken oyuncu geçtiğimiz aylarda ameliyatla kadın olduğunu ve bir sürü operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Kadın olduktan sonra setlere ve diziler ara veren oyuncu şimdilerde ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Siyah bikinisi ile bu kim dedirtti

Kadın olduktan sonra daha sakin bir hayatı tercih eden ve oyunculuktan elini eteğini çeken ve Meli Bendeli adını kullanmaya başlayan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sütyensiz bir pozu ile dikkatleri çekmiş, Ayvalık'ta tatil yaptığı sırada çekildiği siyah bikinili pozu ile adeta "bu kim" dedirtmişti.

Mini etekli pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirdikten sonra sütyensiz pozu ve siyah bikinili fotoğraflarıyla gündeme gelen Meli Bendeli, son olarak süper mini eteğiyle pozunu paylaştı. Hayranlarından tam not alan Bendili, Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı fotoğrafının altında "Güzeller içinde" notunu düştü.

Çukur'un Timsah Celil'inin cinsiyet değiştirmeden önceki hali;

Çukur'un Timsah Celil'inin cinsiyet değiştirdikten sonraki hali;

Değişimini gözler önüne seriyor

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen, Çukur'da Timsah Celil olarak hafızalara kazınan ve son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yılmaz, cinsel kimliğini saklamıyor. 33 yaşındaki oyuncu, değişimini sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriyor.