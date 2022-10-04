Bu yiyecekleri kesinlikle derin dondurucuya koymayın! Zehirlenme tehlikesi...

Derin dondurucular, yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlayan, çoğu zaman oldukça işimize yarayan bir beyaz eşya olarak evlerimizde yerini alıyor. Ancak bu işlevsel eşya, içine koyduğumuz besinlere göre bazı durumlarda zehirlenme vakalarına sebep olabiliyor.

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Özellikle yaz sebzelerini, kışın tüketebilmek için içine koyduğumuz derin dondurucular, uzun süre bu besinleri taze şekilde muhafaza edebiliyor. Ancak derin dondurucuya koyacağımız besinleri iyi seçmemiz gerekiyor çünkü bazı yiyeceklerin donma altında yapısı bozulabiliyor ve bu durum zehirlenme gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Derin dondurucuda yiyecekleri saklamak işiniz kolaylaştıran bir yöntem olsa da, asla dondurmamanız gereken besinler de bulunuyor.

İşte o liste...

Avokadoların dondurulmasıyla ilgili farklı görüş ayrılıkları bulunuyor. Bir grup parçalanmadan dondurulabileceğini, bir grup dondurmak için püre haline getirmek gerektiğini söylüyor.

Fakat besin uzmanlarına göre avokado kesinlikle dondurulmaması gereken besinler listesinde. Zira dondurma durumu, ipeksi dokuya sahip olan bu egzotik meyve için yapısını bozucu etki gösteriyor. Üstelik lezzetini de değiştiriyor.

Et, tavuk ve deniz ürünleri

Et, tavuk ve deniz ürünlerinin tamamı rahatlıkla dondurulabilir. Hatta onların sağlıklı saklanmasının tek seçeneği bu denilebilir. Fakat tek bir şartla. Eğer daha önce dondurulmuş ve çözülmüş bir et ürününe sahipseniz kesinlikle yeniden dondurucuya koymayın. Bu durum sizi zehirleyebilir.

Pişmiş makarna

Makarnaları bolca haşladınız bir başka akşam için hazır olsun diye dondurucuya koyduysanız hemen bu makarnadan kurtulun. Pişmiş makarna dondurulduktan sonra tam bir zehir deposu haline geliyor.

Yumuşak peynirler

Krem peynirler, süzme peynirler gibi yumuşak dokulu peynirleri derin dondurucuda saklamamaya özen gösterin. Çünkü bu tür peynirler çözüldüklerinde suyunu bırakan korkunç bir duruma gelebilirler. Bunun yerine çedar gibi daha sert peynirleri derin dondurucuda saklamanızı öneririz.

Süt eridiğinde yapısı değişir

Çok fazla sütünüz mevcutsa, elinizdeki bu fazlalığı dondurmak mantıklı bir çözüm gibi gözükür. Fakat bu süt, eritildiğinde çoğunlukla topaklanan bozulmuş bir yapıya dönüşürler. Sağlık için zararı bulunmasa da görüntü olarak topaklanmış sütü kullanmak çok da iyi bir fikir olmayabilir.

Kızarmış yiyecekleri buzluğa atmayın

Bir eğlenceden veya akşam yemeğinden kalan kızartılmış yiyecekleriniz varsa, en iyi fikir bunları buzdolabına koymaktır. Fakat bir daha uzun süre yemeği düşünmüyorsanız buzluğa değil, bu yiyecekleri mutlaka çöpe atın. Kızartılarak zaten zararlı duruma gelen yiyeceklerin dondurulup yeniden ısıtılması, bu gıdaların içerisinde kanserojen maddeler oluşmasına sebep olur.