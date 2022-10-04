A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda 2. tur serüvenine başlıyor. Filenin Sultanları çeyrek final yolunda ilk maçını Almanya'yla oynayacak. Karşılaşma öncesi "Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtları voleybolseverler tarafından merak konusu.Abone ol
Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci tur heyecanı başlıyor. F Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları bu bölümde; son Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırbistan, son Olimpiyat Şampiyonu ABD, Kanada ve Almanya'dan galibiyet toplayarak çeyrek final yolunda ilk 4'te yer almaya çalışacak. Ay-Yıldızlılar'ın bu yoldaki ilk rakibi Almanya olacak. İlk tur maçlarının 4'ünü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynayan Filenin Sultanları, pazar günü 2. tur maçlarının oynanacağı Lodz şehrine geçmişti.
Türkiye-Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Polonya’nın Lodz kentinde oynanacak Türkiye-Almanya maçı bu akşam TSİ 20.00’de başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
4 maçlık galibiyet serisi var
Şampiyonaya Tayland yenilgisiyle başlayan Filenin Sultanları ardından yenilgi yüzü görmedi. Sırasıyla Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve ev sahibi Polonya'yı mağlup eden Millilerimiz 4 maçlık galibiyet serisini Almanya karşısında da sürdürmeye çalışacak. 2. turda ilk 4'e kalan takımlar çeyrek final çıkacak ve E Grubu'yla çapraz eşleşecek. Bu arada kadın voleybolunda Türkiye 5. kez dünya arenasında kürsü şansı arıyor. AyYıldızlılar en iyi derecesini 2010'da 6.'lıkla elde etmişti.
F Grubu’nun maç programı ve puan durumu şu şekilde:
4 Ekim Salı
TSİ 16.00 Tayland-Kanada
TSİ 18.30 ABD-Dominik Cum.
TSİ 20.00 Türkiye-Almanya
TSİ 21.30 Sırbistan-Polonya
5 Ekim Çarşamba
TSİ 16.00 Tayland-Almanya
TSİ 18.30 Türkiye-Kanada
TSİ 20.00 Sırbistan-Dominik Cum.
TSİ 21.30 ABD-Polonya
7 Ekim Cuma
TSİ 16.00 Sırbistan-Tayland
TSİ 18.30 ABD-Türkiye
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya
TSİ 21.30 Polonya-Kanada
8 Ekim Cumartesi
TSİ 16.00 ABD-Tayland
TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
TSİ 21.30 Polonya-Almanya