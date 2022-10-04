BIST 3.429
DOLAR 18,58
EURO 18,39
ALTIN 1.020,77
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Küçük kızlara gönderdi! İnternet sapığını yakalayan siber polisi aileleri uyardı

Küçük kızlara gönderdi! İnternet sapığını yakalayan siber polisi aileleri uyardı

İnternet ortamında yaşını küçük gösteren sapık, iletişime geçtiği kız çocuklarına müstehcen görüntülerini gönderdi. Siber polisinin harekete geçmesiyle Ankara'da yakalanıp Samsun'a getirilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber polisi, aileleri çocuklarının internet kullanımına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da küçük yaştaki kız çocuklarına internet üzerinden cinsel tacizde bulunulduğu ve müstehcen görüntülerin yollandığı bilgileri üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu olayla ilgili M.A.'nın(43) Ankara'da ikamet ettiğini belirledi.

Kendisini internet ortamında küçük yaştaki çocuk gibi gösterip çocukları kandırmaya çalıştığı iddia edilen M.A., Samsun ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesi ve Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün de desteğiyle Ankara'da yakalandı.

Samsun siber polisi tarafından Ankara'da gözaltına alınan M.A. dün akşam Samsun'a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Tutuklandı

Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A,. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Siber polisinden ailelere uyarı

Siber polisi aileleri uyararak, çocukların internet kullanımında çok dikkatli olmalarını, çocuk gibi görünse de internet ortamında dahi olsa tanımadıkları kişiler ile iletişime geçmemelerini, oluşacak bir taciz durumunda zaman kaybetmeden polis veya savcılık ile irtibata geçmelerini istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Büyükada tarihinde bir ilk! Yapımına başlandı 2. dönem açılacak
Büyükada tarihinde bir ilk! Yapımına başlandı 2. dönem açılacak
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Zajc ile ipler kopuyor! Sözleşme teklifini geri çevirdi
Zajc ile ipler kopuyor! Sözleşme teklifini geri çevirdi
Görenler gözlerine inanamadı! Cinsiyet değiştiren Timsah Celil'in mini etekli pozu olay oldu!
Görenler gözlerine inanamadı! Cinsiyet değiştiren Timsah Celil'in mini etekli pozu olay oldu!
2 Rus askeri cinsel ilişki sırasında dronla vuruldu! Rusya bozguna uğradı asker cesetlerini köpekler yiyor!
2 Rus askeri cinsel ilişki sırasında dronla vuruldu! Rusya bozguna uğradı asker cesetlerini köpekler yiyor!
Muhteşem Yüzyıl'ın Cihangir'i büyüdü delikanlı oldu son haline bakın!
Muhteşem Yüzyıl'ın Cihangir'i büyüdü delikanlı oldu son haline bakın!
Bu yiyecekleri kesinlikle derin dondurucuya koymayın! Zehirlenme tehlikesi...
Bu yiyecekleri kesinlikle derin dondurucuya koymayın! Zehirlenme tehlikesi...
Gerilim yükselirken bomba iddia! Ankara-Atina hattı analizi: Arkasında Putin var
Gerilim yükselirken bomba iddia! Ankara-Atina hattı analizi: Arkasında Putin var
Konut projelerine başvuracaklar dikkat! TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
Konut projelerine başvuracaklar dikkat! TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
Beyoğlu'nda feci kaza! Yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkıştı
Beyoğlu'nda feci kaza! Yokuştan kayan servis minibüsü ile araç arasında sıkıştı