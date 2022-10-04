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Büyükada tarihinde bir ilk! Yapımına başlandı 2. dönem açılacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Büyükada tarihinde bir ilk! Yapımına başlandı 2. dönem açılacak

Büyükada’ya anaokulu yapılıyor. Yapımı devam eden anaokulun 2. dönemde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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Büyükada’da Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince Büyükada tarihinde bir ilk olan anaokulu yapılıyor.

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilkokula hazırlamak amacıyla yapımı devam eden anaokulunun 2. dönemde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Yapımı devam eden anaokulu inşaat alanı havadan dron ile görüntülendi.

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