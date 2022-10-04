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Zajc ile ipler kopuyor! Sözleşme teklifini geri çevirdi

Zajc ile ipler kopuyor! Sözleşme teklifini geri çevirdi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk 11'de şans vermediği isimlerden olan Miha Zajc, sarı-lacivertli yönetimin sözleşme uzatma teklifine sıcak bakmıyor.

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Geçtiğimiz sezon çıktığı 41 resmi maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen ve taraftarların beğenisini toplayan 28 yaşındaki futbolcu, son haftalarda Jorge Jesus'tan net bir şekilde kesik yemiş durumda.

Miha Zajc'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ile Rennes, Süper Lig'de ise Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kadroda olmasına rağmen süre almaması dikkat çekmişti. Sloven orta saha Beşiktaş derbisinde ise kadroda yer almadı.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe'de sözleşmesinin son sezonunu geçiren Zajc'a yeni sözleşme teklif edilmiş ancak Sloven oyuncu bunu kabul etmemişti.

Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu'na yaptığı gibi Zajc'a imza baskısı yapmak için oynatmadığı iddia ediliyor. Zajc'ın sözleşmesini uzatmaması halinde Sarı- Lacivertliler'in oyuncuyu devre arasında göndererek gelir elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.

Sloven oyuncuya özellikle İtalyan kulüplerinin ciddi ilgisi olduğu ocak ayında transfer olma ihtimalinin hiç de düşük olmadığı gelen haberler arasında.

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