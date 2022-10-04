Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'doğalgaz' çıkışı! 'Savaşta olan ülkeye borcumuzu ödeyemiyoruz' deyip TOKİ sözü verdi
Türkiye'nin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmak için Rusya'dan doğalgaz ödemelerini 2024 yılına ertelemesini istediği iddia edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana!" dedi. Kılıçdaroğlu, TOKİ'nin yapacağı ucuz konutların da bitirileceği sözünü verdi.Abone ol
Türkiye'nin yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya çalışmak amacıyla Rusya'dan Ankara'nın doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istediği iddia edildi. İddiaların ardından iktidara tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından şöyle tepki gösterdi:
Her şeyi yok ettiler!
"Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var."
Projeleri biz tamamlayacağız
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımını şöyle sürdürdü: "Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın."
Doğalgaz borcunu 2024'e öteleme iddiası
Bloomberg'de yer alan habere göre; isminin açıklanmasını istemeyen Türk kaynaklar, BOTAŞ’ın, ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini aktardı. Görüşmeler, iki ülke arasında Botaş'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'ini dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşmanın hemen ardından geldi. Kaynak, son görüşmelerin herhangi bir anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağının henüz belli olmadığını söyledi. Habere göre Botaş ve Gazprom yorum yapmaktan kaçındı. Gazprom'dan bir kişinin söylediğine göre Türkiye, şirkete resmi bir talepte bulunmadı. Haberde Gazprom'un teklif gelene kadar ertelemeyi görüşmeyeceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede doğalgaz konusunu gündeme getirdiğini belirterek, Moskova’nın gaz fiyatlarında indirim yapmasını umut ettiğini söylemişti. Erdoğan, 9 Eylül'de yaptığı açıklamalarda, Putin’le doğalgazda indirim konusunu görüştüğünü belirterek, “Konudaki yaklaşımını da bize müspet olarak gerçekleştirirse o zaman zaten ‘nurun ala nur (iyiden iyi)’ olur” ifadelerini kullanmıştı.