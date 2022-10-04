Fed'e bir çağrı da IMF'den: Faiz artışlarını durdurun

Birleşmiş Milletler Fed ve diğer dünya merkez bankalarına faiz artışlarını durdurma çağrısı yaptı. Ardından benzer bir uyarı da IMF’den geldi.

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Birleşmiş Milletler para politikası kaynaklı bir küresel durgunluk riski konusunda uyardı ve Fed ile beraber dünya merkez bankalarına yeni bir strateji çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi sonuçlar doğuracak adımları gözden geçirilmesini istedi.

"Aşırı parasal sıkılaştırma bazı ülkeler için bir durgunluk ve ekonomik istikrarsızlık dönemi başlatabilir" denen raporda, "Merkez bankalarının resesyon yaratmadan daha yüksek Faiz oranlarına güvenerek fiyatları aşağı çekebileceklerine dair herhangi bir inanç, ihtiyatsız bir kumardır" ifadeleri kullanıldı.

Raporda , Fed’in artırımları da dahil olmak üzere daha yüksek faiz oranlarının, halihazırda yüksek düzeyde özel ve kamu borcuna sahip olan gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha ciddi bir etkisi olacağı belirtildi.

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Mevcut eylem planı her yerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, savunmasız insanlara zarar veriyor. Rotayı değiştirmeliyiz." dedi.

IMF'den ihtiyatlı olun uyarısı

Benzer bir çağrı da IMF Başkanı Kristalina Georgieva’dan geldi.

Georgieva, Hükümetlerin finansal politikalarının parasal sıkılaşmayla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğini ifade etti. gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini belirten Georgieva, Fed'in sorumluluğunun çok yüksek olduğunu vurgulayarak politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünya üzerindeki etkisine karşı dikkatli olma çağrısında bulundu.