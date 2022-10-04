Türk işi krep cizleme tarifi tatlı da tuzlu da hazırlanıyor tadına doyum olmaz!

Akıtma veya mayalı krep olarak da bilinen cizleme, enfes yöresel tariflerden bir tanesi. Sade olarak tüketebileceğiniz gibi tuzlu ya da tatlı da yapılabilen cizleme tarifine bayılacaksınız. Yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak bu pratik tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki cizleme en kolay nasıl hazırlanır? İşte yapılışı...

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Cizleme, mayalı cıvık hamur ile hazırlanan krep şeklinde tavada yağlı ya da yağsız olarak pişen bir lezzet. Cizleme ismi daha çok Bolu ve Bolu şehirlerimizde kullanılsa da Trakya bölgesinde de sıkça yapılan lezzeti dillere destan bir tarif. Kahvaltılarınıza çok yakışacak olan cizlemeyi sıcacık üzerinde tereyağı veya reçelle tüketebilirsiniz. Kısa sürede hazırlanıp pişen bu lezzetli tarife bayılacak, pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi yapacaksınız. Sizi daha fazla bekletmeden cizleme tarifinin yapılışını paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Cizleme tarifi için malzemeler

1 tatlı kaşığı aktif kuru maya(5-6 g)

1,5 su bardağı süt(300 ml)

1 su bardağı ılık su(200 ml)

1 adet yumurta

1,5 su bardağı un(220-230 g)

Cizleme tarifinin püf noktası

Aktif kuru maya yerine 2-3 gram instant maya veya 10 gram yaş mayayı tercih edebilirsiniz. Unu çok fazla koyarsanız tavada yayılmasına engel olabilir, bu sebeple sıvı-katı malzeme oranını değiştirmeden uygulamanızı öneririz. Un oranı fazla olursa daha kalın, sıvı oranı daha fazla olursa daha ince ve dantelimsi bir dokusu olacaktır.

Cizleme nasıl yapılır?

Kuru maya ve ılık suyu bir karıştırma kabına alın. Hafifçe karıştırıp 5 dakika kadar bu şekilde bekletin, ardından yumurta ve sütü ekleyerek güzelce çırpın. Üzerine unu yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam edin. Tüm unu ekledikten sonra yavaşça çırpıcıyla karıştırın. Karışım homojen bir hale geldikten sonra ılık bir yerde 30-40 dakika kadar dinlendirin.

Dinlenen harcınızı pişirmeden önce çırpıcıyla tekrar karıştırın. Tercihen yapışmaz bir tavaya kepçe yardımıyla dökerek hızlıca yayın. Dilerseniz sıvı yağ veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Üst kısmı göz göz olup kuruduktan sonra diğer tarafını pişirmeye devam edin. Her cizleme için toplamda 2 dakika pişirmek yeterli olacaktır. Ilıkken üzerine tereyağı sürerek servis edebilirsiniz. Tuzlu, tatlı olarak tüketebilirsiniz. Afiyetler olsun!