Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 15 günde nişan attı başka kadın iddiası olay!

Arabesk müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur 15 gün önce Burak Kalfa ile evliliğe ilk adım atarak nişanlanmıştı. Tayfur'un nişanına anne Necla Nazır ile baba Ferdi Tayfur'un katılmaması dikkat çekmişti. Tuğçe-Burak çiftinden kötü haber geldi. Nişan fotoğraflarını kaldıran Tuğçe Tayfur'un Burak Kalfa ile ilgili iddiaları ortalığı karıştırdı.

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Ünlü sanatçılar Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa’yla evliliğe ilk adımı atmış ve sade bir tören ile nişanlanmıştı. Mutlu gününü sosyal medya hesabından paylaşan Tuğçe Tayfur'un aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması gözden kaçmadı. Ancak Tuğçe Tayfur'un mutluluğuna gölge düştü ve nişanı attı.

Evlilik isteği soruna dönüştü

Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabında sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildiği farkedildi. 2. Sayfa'nın iddiasına göre; Tayfur hemen evlenmek isteyince çiftin arasına kara kedi girmesine neden oldu.

'Beni oyalıyor musun?' kavgası

Tuğçe Tayfur nişanlısına "Beni oyalıyor musun?" diyerek tepki gösterdi ve ikili arasında sözün bu nedenle de bozulduğu öğrenildi.

Başka kadın var iddiası

Nişandan 4 gün önce de Tuğçe Tayfur'un sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Bunun sebebi ise Burak Kalfa'nın başka bir kadınla görüntüsünün olduğu iddiasıydı. Programın sunucusu Gülşen açıklamasında "Ağlayarak beni aradı bitti dedikten 4 gün sonra nişanlandı" dedi.

Tayfur'un nişanlısı bir yaptığı paylaşımla ayrılığı doğruladı.

Tolga Ertuğrul ile evlenmişti

Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.

Tuğçe Tayfur kimdir?

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

Babası Ferdi Tayfur ile klip çekmiştir.