Libya Türkiye mutabakatı Yunanistan'ı çıldırttı Avrupa Birliği'nde ve NATO'da tepki verilecek

Türkiye ve Libya arasında petrol enerjisi ve hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına Yunanistan ve Mısır tepki gösterdi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, "Bu adımlara ikili düzeyde, Avrupa Birliği'nde ve NATO'da tepki verilecektir" açıklamasında bulundu.

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Günü birlik resmi ziyaret kapsamında Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile görüştü.

İki ülke arasında medyadan enerji işbirliğine kadar birçok alanda anlaşmalara imza konuldu.

Alternatif bir yönetimi destekleyen Libya'nın doğu merkezli parlamentosu başta olmak üzere Yunanistan ve Mısır anlaşmaları reddetti.

Mısır'ın müttefiki olarak görülen Libya Parlamentosu Başkanı Agila Salih, mutabakat muhtırasının "yetkisi olmayan bir hükümet tarafından imzalandığı için yasa dışı olduğunu" söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı: Tüm yasal yollara başvuracağız

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise muhtıra hakkında bir açıklamada bulunarak, "Yunanistan bölgede egemenlik haklarına sahip. Bu hakları uluslararası deniz hukukuna tam saygı çerçevesinde tüm yasal yollarla savunmayı amaçlıyoruz" denildi.

Atina ile Mısır arasında 2020'de imzalanan ve Doğu Akdeniz'de iki ülkenin münhasır ekonomik bölgelerini belirleyen anlaşmanın 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayı "fiilen geçersiz kıldığı" belirtildi.

Söz konusu muhtırayı uygulayan herhangi bir "söz veya eylemin" fiilen "gayrimeşru" olacağını ifade eden Yunan Dışişleri Bakanlığı, "Bu adımlara ikili düzeyde, Avrupa Birliği'nde ve NATO'da tepki verilecektir" açıklamasında bulundu.

"Trablus merkezli hükümetin anlaşma imzalama yetkisi yok"

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına Mısır'dan da tepki geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile konu hakkında telefonda görüştüğünü ve Libya'daki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Her iki bakanın da Trablus merkezli hükümetin herhangi bir uluslararası anlaşma ya da mutabakat muhtırası imzalama yetkisine sahip olmadığını vurguladığı ifade edildi.

Dendias da Şükri ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Twitter'da yaptığı paylaşımda, her iki tarafın da "Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin söz konusu mutabakat muhtırasını imzalama meşruiyetini tanımadığını ve pazar günü istişarelerde bulunmak üzere Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi.

"Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur"

Trablus'ta düzenlenen imza töreninde konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, anlaşmanın her iki ülkeye de fayda sağlamayı amaçlayan ekonomik konulardaki mutabakat zaptından biri olduğunu söyledi.

Projelerin, Türkiye ile bir önceki Trablus hükümetinin 2019'da imzaladığı ve diğer Doğu Akdeniz ülkelerinin tepkisini çeken "münhasır ekonomik bölgede" arama çalışmalarını içerip içermediği ise belirtilmedi.

Diğer ülkelerin yeni mutabakat muhtırasına itiraz edip etmeyeceği sorulduğunda "Onların ne düşündüğü önemli değil" diyen Çavuşoğlu, "Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur" diye ekledi.