DS Automobiles'den yüzde 0,49 faizli kredi teklifleri

DS Automobiles, DS otomobile sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri sunuyor. DS 4, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi fırsatıyla showroomlardaki yerini aldı

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DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, marka, premium segmentte kullandığı malzemeleri, yüksek konforu ve teknolojisi ile rakiplerinden ayrılan zarif modellerinin avantajlı satış koşullarını sonbaharın ilk ayı ekim ayında da taçlandırmayı sürdürüyor.

DS 4, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi fırsatıyla showroomlardaki yerini aldı. DS Automobiles'in büyük sedan modeli DS 9, seçkin görünüme ve yenilikçi teknolojilere tek bir otomobilde sahip olmak isteyenler için 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği teklifi ile dikkati çekiyor.

Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinde yer alan DS 7 CROSSBACK ve 300 BG güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 için 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli benzersiz bir kredi fırsatı sunuluyor.

Modern SUV Coupe ile kompakt hatchback bir arada

DS Automobiles, yeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor. Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, yeni DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Boyutlarıyla da bunu kanıtlıyor; 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm'lik büyük tekerlekleri ile, kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile özel bir görünüm katıyor.

Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor. Otomobil bu sayede görkemli ve özel bir görünüme sahip. Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor.

Silüet, zarif olduğu kadar aerodinamik açıdan da etkili. Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile fit ve güçlü bir tasarım ortaya koyuyor. Arkada, lazer kabartmalı pul efekti ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4 dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekâna geçildiğinde daha da yukarıya çekecek özel tasarımı ile dikkat çekiyor. Model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekâna sahip. İşlevleri kadar tasarımı da düşünülen her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı. Seyahat sanatı, deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösteriliyor. Usta saat zanaatkarlarından ilham alınan Clous de Paris işlemeleri ile DS AIR'in gizli havalandırma çıkışları dikkati çekiyor. Bu, orta konsol tasarımının akıcı ve düzenli bir şekle sahip olmasını sağlıyor.