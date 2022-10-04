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Fenerbahçe-AEK Larnaca karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe-AEK Larnaca karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe'nin, evinde AEK Larnaca ile oynayacağı mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh düdük çalacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile 6 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Bu müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Kavanagh’ın yardımcılıklarını Daniel Cook ve Harry Lennard yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

Fenerbahçe - AEK Larnaca maçında VAR koltuğunda Peter Bankes oturacak. Bankes'e AVAR olarak da Jarred Gavan Gillett eşlik edecek.

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