Şarkıcı Bayhan'dan kan donduran itiraf: Annemle fare zehri aldık ve...

Bir dönem severek izlenen Popstar yarışmasında şarkılarıyla ve tavırlarıyla fenomen hale gelen şarkıcı Bayhan, duyanları hayrete düşüren açıklamalarda bulundu. Bayhan, annesinin ölümü ile ilgili yaptığı açıklamalar ile de kan dondurdu.

2003 yılında Kanal D'de yayınlanan, Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Popstar yarışmasındaki farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla fenomen hale gelen şarkıcı Bayhan, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu YouTube'ta yayınlanan programa katıldı. Yaptığı açıklamalarla şaşırtan Bayhan, annesinin nasıl intihar ettiğine de değindi.

Bayhan, yaptığı açıklamada "Annem beraber aldığımız fare zehri ile intihar etti" şeklinde konuşurken "Ablamın ölümüyle hayattan koptum" sözleriyle dikkat çekti.

Bayhan 5 yaşında annesini kaybetmişti

5 yaşında annesini kaybeden şarkıcı Bayhan "Annem fare zehriyle intihar etti, beraber gittik aldık" şeklinde konuştu. "Kendisine göre gerekçeleri olabilir ama hiçbir intihar gerekçe değildir" diyen Bayhan "Hiç kimse kendi canını isteyerek son vermez" sözleriyle yürek burktu.

Bayhan: Ablamın vefatından sonra hayat benim için kopmuş oldu

5 yaşında annesini kaybeden Bayhan, ablasını da kaybetmenin acısıyla büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederken "Ablamın vefatından sonra hayat benim için kopmuş oldu" şeklinde konuştu.

Bayhan kimdir?

Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. 2003 senesinde düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yapmış olduğu Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında çeşitli yorumu ve kendine has tarzıyla ismini duyurdu. Bayhan yarışmadan sonra "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümlerle çıkış yakaladı.

2012 senesinde STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı.

Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak yer aldı. Afyonkarahisar'da düzenlenen "Caz Festivali"nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013 senesinde sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programında sunuculuk yaptı.

2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayınlanan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı fakat daha sonra bu programdan ayrıldı.