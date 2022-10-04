Elektrik panosunda bulunan kedi iskeleti korkuttu uzaylılara benzettiler

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, uzun süre önce bir elektrik panosuna girdikten sonra akıma kapıldığı sanılan kediden geriye kalan iskelet, görenleri hem şaşırttı hem de korkuttu. Kedinin iskeletini uzaylıya benzeten vatandaşlar, cep telefonları ile fotoğrafını çekip sosyal medyalarında yayınladı.

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İlçe merkezindeki Dulkadiroğlu Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak elektrik panosuna ve bir iş yerine çarparak durabildi.

Sabah saatlerinde elektrik panosundaki hasarı gidermek için ekipler devreye girerken, iş yeri sahibi de kırılan camlarını ve vitrinini tamire başladı.

Hasarı gidermek için elektrik panosunun kapağını açan elektrik arıza ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ekipler, panonun içinde; ne zaman girdiği bilinmeyen bir kedinin adeta mumyalanmış gibi iskeleti ile karşılaştı. Kedinin iskeleti panodan çıkarılarak arıza giderildi.

Kedi iskeletini gören esnaftan Murat Dumlupınar, ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştığını söyledi.

Kedi iskeletinin, ne kadar zamandır elektrik panosunun içinde olduğunun bilinmediğini aktaran Dumlupınar, “Dün akşam saatlerinde bir araç bu iş yerine girmiş. Trafoyu da devirmiş. Trafonun içinden de bu kedi iskeleti çıkmış. Yanmış vaziyette. Arka tarafta bir boşluk var oradan girmiş herhalde” şeklinde konuştu.

Caddeden geçerken gördüğü kedi iskeletini cep telefonu ile çeken bir vatandaş da, “Yanmış. Trafoya girmiş. İskeleti kalmış. Ben de onu kameraya çekiyorum” dedi.