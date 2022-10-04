AK Partili vekil trafik kazası geçirdi! Otomobili traktörle çarpıştı

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün Afyonkarahisar'da içinde bulunduğu otomobil traktörle çarpıştı. Ök kazada hafif yaralandı.Abone ol
Latif Can Poyraz idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Akarön beldesi yakınlarında Nail A'nın (62) kullandığı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, hafif yaralandı. Ök, ambulansla tedbir amaçlı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.