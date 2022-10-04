Sivrisinek yüzünden cildinizi tahriş etmeyin işte kaşıntıyı geçirecek doğal yöntemler!

Sivrisinekler ısırdıkları bölgede kızarıklığın yanı sıra aşırı kaşıntılara da neden oluyor. Sivrisineklerin ısırdığı bölgeyi kaşıma isteği cildin tahriş olmasına ve yaralara neden olabiliyor. Bu gibi kötü durumların önüne geçmek içinse cildi rahatlatan çözümlere başvurmak gerekiyor. İşte sivrisinek kaşıntılarınızı hafifletecek doğal yöntemler...

Abone ol

Yaz aylarıyla beraber sivrisinekler de sinir bozucu sesleriyle ve yarattığı kaşıntıyla hayatlarımıza dahil oluyor. Beslenme yolları arasında öncelikli tercihi çiçek ve bitkilerin su ve özleri olsa da özellikle dişi sivrisinekler varlığını sürdürmek ve üremek için kana da ihtiyaç duyuyor. Sivrisinekler kaşıntı, kızarıklığın yanı sıra Batı Nil Ateşi gibi hastalıkları da ortaya çıkartabiliyor. Sivrisineklerin cildimizde yarattığı alerjik tepkimeleri önlemek için basit ama doğal yöntemleri okuyucularımızla paylaşıyoruz...

Sivrisinek ısırığı neden kaşındırır?

Dişi sivrisinekler, deriyi delmeye başladıklarında kan emecekleri alanı uyuşturmak ve kanın pıhtılaşmasını önlemek için protein yüklü bir tükürük salgılamaya başlarlar. Vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok edilmeye çalışılan bu salgılar, belirli bir zaman sonra kaşıntıya ve şişliğe neden olur. Sivrisinek kan emme işlemiyle birlikte bu tükürük salgısını da geriye emmeye başlar. Sineğin emdiği kanın miktarı arttıkça kaşıntının da azaldığı gözlemlenir. Sivrisinek ısırığı aşırı şişme oluşumu ve kaşıntı, üzerine uygulanacak özel jeller sayesinde daha hızlı bir biçimde iyileştirilir. Kaşıntının olduğu bölgeye parfüm, kolonya gibi alkol içerikli maddelerin temas etmemesi, sivrisinek ısırıklarının lekeye dönüşmemesi bakımından önemlidir. Bununla birlikte bu tip sıvılar, sürüldüğü bölgede yarattığı soğutucu etkiyle kısa bir süre ferahlama etkisi yaratır.

Sivrisinek ısırığı nasıl geçer?

Isırığın şişlik ve kızarıklığa neden olduğu bölgeye kolonya sürülmesi en bilinen yöntemlerden biri olsa da sivrisinek ve böceklerin ısırdığı yere bu tip maddelerin değdirilmemesi daha doğrudur. Sineğin ısırdığı alanı beyaz sabunlu su ile yıkamak ve sonrasında oksijenli su, tuzlu su ya da limon sürülmesi, kaşıntının daha hızlı bir biçimde giderilmesi ve şişliğin oluşmaması için etkilidir.

Sivrisinek ısırmasına ne iyi gelir?

1- Sivrisinek ısırığı kaşıntısına ne iyi gelir? Bu sorunun ve sinek ısırığının yarattığı rahatsız etkiyi ortadan kaldırmak için, evinizde bulunan basit malzemelerden yararlanabilirsiniz.

2- İçtiğiniz poşet çayları atmayıp buzdolabında saklayarak, sivrisinek ısırıklarında hem serinletici hem de kaşıntıyı giderici bir yöntem olarak değerlendirebilirsiniz.

3- Evinizde yetiştirdiğiniz aloe vera çiçeklerinin yapraklarından bir parça koparıp, içindeki doğal jeli alerjik reaksiyonun olduğu bölgeye sürebilirsiniz.

4- Hindistan cevizi gibi doğal yağlarla seyreltebileceğiniz ezilmiş sarımsağı, kızarmış ve kaşınan bölgeye uygulayabilirsiniz. Sarımsağın antiviral etkisi, hem sineğin ısırdığı alanın dezenfekte edilmesine hem de daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar.

5- Sivrisinek ısırıklarının kaşıntı ve alerjik etkilerini ortadan kaldırmak için, fesleğen bitkisinden yararlanabilirsiniz. Bir tutam fesleğen yaprağıyla kabarmış bölgeyi ovmak hem ferahlık hem de rahatlama etkisi sağlayacaktır.

6- Böcek ısırıklarına karşı yatıştırıcı etkiye sahip olduğu bilinen yulaf ezmesini de biraz su ile lapa haline getirerek ısırılan bölgeye maske şeklinde sürebilirsiniz. Bir süre bekledikten sonra yıkayıp, cildinize uygun bir nemlendirici uygulayabilirsiniz.