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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakibi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde yer alan Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3 Tur Elemeleri'nde diğer eşleşmeler şöyle:

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Süper Lig'den 7 takımın katıldığı ve Galatasaray'ın da yer aldığı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Galatasaray'ın bu turdaki rakibi Kastamonuspor oldu.

Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri şöyle:

Galatasaray - GMG Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
Giresunspor - Amasyaspor FK
Atakaş Hatayspor - Düzcespor
Manisa FK - Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Uşakspor - Gümüşhane
Göztepe - Karaköprü Belediyespor
Adanaspor - Orduspor
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Menemen FK - Bulvarspor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
Gaziantep FK - Sarıyer

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