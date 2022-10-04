Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray'ın rakibi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde yer alan Galatasaray'ın rakibi GMG Kastamonuspor oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3 Tur Elemeleri'nde diğer eşleşmeler şöyle:

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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Süper Lig'den 7 takımın katıldığı ve Galatasaray'ın da yer aldığı kurada takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Galatasaray'ın bu turdaki rakibi Kastamonuspor oldu.

Toplam 68 takımın 18-19-20 Ekim tarihlerinde mücadele edeceği tek maç eleme sistemine göre oynanacak 3. eleme turunun eşleşmeleri şöyle:

Galatasaray - GMG Kastamonuspor

Çorum FK - Esenler Erokspor

Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü

Adana Demirspor - Adıyaman FK

Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor

Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

Kayserispor - Iğdır FK

Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

Boluspor - Fethiyespor

Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

Giresunspor - Amasyaspor FK

Atakaş Hatayspor - Düzcespor

Manisa FK - Eynesil Belediyespor

Ankaraspor - Pazarspor

Şanlıurfaspor - Karaman FK

Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor

Uşakspor - Gümüşhane

Göztepe - Karaköprü Belediyespor

Adanaspor - Orduspor

Altınordu - Sapanca Gençlikspor

Menemen FK - Bulvarspor

Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi

Bucaspor - Artvin Hopaspor

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu

Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

Gaziantep FK - Sarıyer