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Zeynep Bastık'ı ayna karşısındaki pozları ele verdi! Gönlünü kaptırdığı yeni aşkı bakın kim çıktı

Zeynep Bastık'ı ayna karşısındaki pozları ele verdi! Gönlünü kaptırdığı yeni aşkı bakın kim çıktı

Geçen yıl temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile dünyaevine giren ve iki ay önce evliliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Zeynep Bastık yeni aşka yelken açtı. Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren güzel şarkıcı gönlünü yakışıklı bir isme kaptırdı.

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Sosyal medya hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan ve fit vücudu, cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Bastık, eşi Tolga Akış ile iki ay önce boşanmıştı. Ünlü şarkıcı yeni bir aşka yelken açtı. 29 yaşındaki ünlü ismin yeni aşkını ise ayna karşısında çekildiği pozları ele verdi. 

Ayna karşısındaki pozları aşkı ortaya çıkardı

Pop müziğinin başarılı isimleri arasında yer alan Zeynep Bastık, özel hayatı ve paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce iç çamaşırsız paylaşımı ile sosyal medyayı sallayan güzel ismin yeni aşkını yine sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ele verdi.

Tolga Akış'ı çabuk unutan ünlü şarkıcı gönlünü yurt dışında fotoğrafçılık yapan Seren Dal'a kaptırdı. İkilinin önceki gün aynı ayna karşısında poz vererek peş peş Instagram hesaplarından paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

İşte Zeynep Bastık'ın yeni aşkını ele veren paylaşımlar;

Zeynep Bastık'ın malikanesinin değeri dudak uçuklatmıştı

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık, İzmir Urla'daki evinin değeri ile gündeme gelmişti. Instagram'da 2.2 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı kazandığı paraları değerlendirmeyi ihmal etmemiş, yatırımıyla olay olmuştu. Youtube kanalından ve konserlerinden kazandığı paralarla gayrimenkule yatıran Bastık'ın Urla’daki lüks evi göz kamaştırmıştı.

Zeynep Bastık'ın İzmir Urla'daki lüks evinin değerini duyanlar ise kullaklarına inanamış, 'Yok artık daha neler' demeketen kendilerini alamamıştı. Değeri dudak uçuklatan ev ünlü mimar Selina Kazazoğlu tarafından dekore edilirken, geniş bir arazide bulunan havuzlu malikanenin her yanı ise sanat eserleriyle bezenmiş haliyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Doğayla iç içe olan Urla'daki evin değerinin ise 40 milyon TL civarında olduğu iddia edilmişti.

İç çamaşırsız pozuyla büyülemişti

Fit vücudu, cesur paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz hafta paylaştığı iç çamaşırsız pozu ile takipçilerini adeta büyülemişti. Ünlü şarkıcının beyaz göğüs dekolteli, iç çamaşırsız paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, Instagramı sallayan pozunun altına Zeynep Bastık'ın hayranları; "Offff bu ne yaaa", "Işığı fulleyin beyler", "Yanarız yapma" gibi yorumlarda bulunmuştu. 

İşte Zeynep Bastık'ın Instagram'ı sallayan o pozu;

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