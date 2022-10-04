Bakan Varank'tan Ali Babacan'a eleştiri: Babacan'ı dinlemiş olsaydık yaya kalırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen çıkmamız lazım" diyen dönemin Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ı eleştirerek, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 20 milyar doları aşan ihracatıyla en büyük 4. sektör oldu. Biz Ali Babacan'ı dinlemiş olsaydık yaya kalırdık." dedi.

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Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılımıyla düzenlenen LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yalova'nın son yıllarda üretimde büyük bir çıkış yakaladığını belirten Varank, ilin ihracatta da her yıl ciddi oranda artış gösterdiğini ve bu oranın geçen yıl 1 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

LC Waikiki'nin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Varank, "LC Waikiki 4 kıta 56 ülkede 1232 mağazaya sahip. Ben hatırlıyorum 1000'inci mağaza sosyal medya paylaşımınızı da çok beğenmiştim. Avrupa'nın en büyük 6'ncı giyim perakendecisinden bahsediyoruz. LC Waikiki faaliyette olduğu 56 ülkenin 22'sinde pazar lideri. Şimdi biz bu başarıya 'maşallah' demeyelim de neye 'maşallah' diyelim? Sadece geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık ihracata tek başına imza atan bir gruptan bahsediyoruz. Çalışan sayısı 60 bini geçti. Ne diyoruz biz? Türkiye'nin refahını artırmak için yatırım, üretim, istihdam, ihracat lazım. LC Waikiki'de bunların hepsi var." diye konuştu.

Şirketin Yalova'daki yeni lojistik merkezinin alanının 274 bin metrekare olduğunu söyleyen Varank, inşaatı tamamlanan 91 bin metrekarelik, yani 62 bin palet kapasiteli ilk bölümün açıldığını ifade etti.

AR-GE ve tasarımın hazır giyim sektörünün olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bu manada biz daima sektörün yanınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak firmaların kendi bünyelerinde kurduğu AR-GE ve tasarım merkezlerine cazip destekler sağlıyoruz. Yenilikçi projeleri KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla desteklemeye devam ediyoruz. Bunların yanında uluslararası desteklerle de sektöre önemli altyapıları kazandırmak için kaynaklar oluşturuyoruz. Örneğin 21 milyon avro bütçeli hazır giyim ve tekstil sektörünün dijital dönüşümü projesi ile KOBİ'lerin dijital yetkinliklerini geliştirebilecekleri bir merkez oluşturduk. Bu merkez aracılığıyla KOBİ'ler bir yandan dijital yetkinliklerini artırırken diğer yandan dünyaya entegre olma şansı yakalıyorlar."

"Başkaları gibi 'Siz bu işleri artık bırakın' demiyoruz"

Bakan Mustafa Varank, ihtisas organize sanayi bölgeleriyle tekstil ve hazır giyim firmalarına yeni yatırım alanları açtıklarını, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kurdukları tekstil kentler vasıtasıyla firmalara yeni sahalar kazandırdıklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile başlattıkları Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında 36 ilde 175 fabrika inşa ettiklerini bildiren Varank, şunları ifade etti:

"Gördüğünüz gibi biz başkaları gibi 'Siz bu işleri artık bırakın' demiyoruz. Biliyorsunuz vakti zamanında bizim de partimizde siyaset yapmış Ali Babacan, tekstil sektörü bu tecrübeleri gayet iyi bilir, sektörün temsilcilerini toplayıp ne diyordu biliyor musunuz? 'Tekstil sektörünün geleceği yok, konfeksiyon sektörünün geleceği yok, buralardan çıkmanız lazım, bizim başka alanlara yönelmemiz lazım.' diyordu. Ama biz tabii ki o arkadaşları dinlemedik. Biz yolumuza kararlılıkla devam ettik. Onları dinlemiş olsaydık şimdi yaya kalırdık. Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan, milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayan tekstil sektörü de çöker giderdi. Yine aynı arkadaş ne diyordu biliyor musunuz? Tersanecileri toplayıp diyordu ki 'Bakın bu tersane işlerinden de çıkmamız lazım. Gemi inşası artık angarya bir sektör. Buralara yatırım yapmamanız lazım.' Ama bugün geliyorsunuz Yalova'ya bakıyorsunuz, şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini hangi tersane yapıyor? Yalova'daki tersane yapıyor. Bugün hidrojenle çalışan, elektrikle çalışan, hibrit tekneleri Yalova'daki tersaneler üretip Kuzey Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor. Onun için bakıyorsunuz bir takım aklıevveller çıkıyorlar, Cumhurbaşkanımızın başarılarını kendilerine mal etmeye çalışıyorlar ama yemezler. Bizim vatandaşlarımızın bu aldatmacalara karnı tok."

Varank, yaşanan sıkıntılar olduğunu belirterek, "Bunları bizler de görüyoruz. Ekonomi yönetimi olarak bunları aşmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Sizlerle sürekli istişare halindeyiz. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum; dünyada yaşanan bu sıkıntıların aşılmasını sağlayacak tecrübeye, özveriye, beceriye sahip Cumhur İttifakı'ndan başka bir siyasi anlayış bu ülkede yok. Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'yi ikinci yüzyılına taşıyacak tek lider de şu anda Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.