Genç kadının yasak aşkı, kocasını öldürdü! Cinayet 1 yıl sonra aydınlandı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aksalur köyünde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunan 27 yaşındaki evli, 2 çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinin aydınlatılması için süren soruşturmada, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Muhammet Burhan’ın eşi Fatma Burhan'ın seralarında çalışan işçi Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.