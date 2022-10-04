Genç kadının yasak aşkı, kocasını öldürdü! Cinayet 1 yıl sonra aydınlandı
AMASYA’da 16 Ağustos 2021 günü başından silahla vurulan Muhammet Burhan cinayeti 1 yıl sonra çözüldü. Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı. Burhan'ın eşi Fatma Burhan'ın Selami Şen ile yasak aşk yaşadığı ve Şen'in de yasak aşkının kocasını öldürdüğü belirlendi.
Amasya’da 16 Ağustos 2021 günü başından silahla vurulan Muhammet Burhan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Burhan’ın karısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin altından yasak aşk çıktı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Aksalur köyünde Yeşilırmak Nehri'nin kenarında silahla vurulmuş halde ölü bulunan 27 yaşındaki evli, 2 çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinin aydınlatılması için süren soruşturmada, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Muhammet Burhan’ın eşi Fatma Burhan'ın seralarında çalışan işçi Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
Bunun üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 gün önce Fatma Burhan ve Selami Şan gözaltına alındı. Şüphelilerden gözaltına alınan Muhammet Burhan'ın eşi F. B. ve sevgilisi Selami Ş. bugün adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Selami Ş. "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevglisi F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.