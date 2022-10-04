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Ali Babacan'dan iddialı açıklama ilk turda seçimi kazanmak için

Ali Babacan'dan iddialı açıklama ilk turda seçimi kazanmak için

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İlk turda kazanmak için ortak adayla seçime gitmek gerekiyor” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da gazeteci ve yazarlar ile bir araya geldi.

Babacan, Türkiye’nin sorunlarına yönelik olarak 12 Eylem Planı açıkladıklarını, bunu kısa sürede 22’ye tamamlayacaklarını söyledi.

"Ortak adayla seçime gitmek gerekiyor"

Altılı masaya partilerinin önemli katkılar verdiğini belirten Babacan, parlamenter sisteme ilişkin ortak metinde bunun görüldüğünü, parti yöneticilerinin komisyonlarda görev yaptığını kaydetti. Hedeflerinin seçimlerden sonra oluşacak hükümetin çalışma yapacağı alanları belirlemek olduğunu anlatan Babacan, “Ortak aday hedefi, ülkeyi beraberce yönetmeyi de hedefliyor. Birinci turda kazanmak partiler arası işbirliği gerektiriyor. İlk turda kazanmak için ortak adayla seçime gitmek gerekiyor” diye konuştu.

Babacan, altılı masanın  yapacağı çalışmaları da ayrıntılandırdı. Bir bakıma ortak seçim beyannamesi hazırlanması için komisyon oluşturulduğunu belirten Babacan, “Yol haritasının belirlenmesi için her partinin görüşleri oluştu. Hükümet gelecek dönemde nasıl çalışacak, yasama faaliyetleri nasıl yapılacak, parlamenter sistemle nasıl yönetileceğinin altyapısı çalışılacak” ifadelerini kullandı.

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