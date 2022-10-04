İzmir'de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Skandalda flaş gelişme
İçki masasında alem yapan iki kişiden biri Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakmış, o anları kaydeden kişi de İslam'a hakaret etmişti. İzmir'deki tepki çeken görüntüler sonrası ekipler harekete geçti ve gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.Abone ol
İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.
Ayrıntılar gelecek...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milyonların gözü yeni zamda! 2023 asgari ücret tahmini olay olacak