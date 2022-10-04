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İzmir'de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Skandalda flaş gelişme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Skandalda flaş gelişme

İçki masasında alem yapan iki kişiden biri Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakmış, o anları kaydeden kişi de İslam'a hakaret etmişti. İzmir'deki tepki çeken görüntüler sonrası ekipler harekete geçti ve gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

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